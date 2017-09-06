騎車未戴帽不滿被開單 辱警三字經代價斷條腿

2017-09-06 19:59

［記者陳恩惠／台北報導］54歲翁姓男昨晚騎車行經台北車站時，因為騎車未戴安全帽，遭交通大隊大同分局警員攔查，翁男邊拿罰單邊爆粗口，以三字經辱罵，遭周姓員警拔取車鑰匙，企圖阻止離去，翁隨即推開周員作勢攻擊，周員為了防衛自保，施以過肩摔，翁男右小腿意外骨折，就診後打上石膏送辦，警訊後今天下午依妨害公務移送士林地檢署。

警方說，這起案件發生在昨天晚間6時許，擔任保全的翁男，騎機車沿北市市民大道，由東區往萬華方向行駛，但因未戴安全帽，在北市承德路與市民大道口，遇交通分隊員警攔查，然後依道路交通安全管理處罰條例，開立500元告發單據，詎料，翁嫌心生不滿，對著周員辱罵「x你娘」後就想走，員警見狀，上前阻擋，意外引發肢體衝突，將翁嫌過肩摔後逮捕。

翁嫌警訊時供稱，他是有開口罵，但只是說了一聲「x！」，並沒有罵「x你娘」一詞，要不是警員先出手拔他的車鑰匙，他才會爆粗口，他同時辯稱，並未動手推擠員警，向警靠近是想要拿回車鑰匙，但員警卻對他過肩摔，造成他受傷。

在旁負責交通整頓的義交目擊說，當時她在現場指揮交通，看見警方攔下未戴安全帽的騎士，同時開單告發，但騎士卻一直出言辱罵員警，雖然聽不清楚騎士罵什麼，但有看到騎士下車推員警。