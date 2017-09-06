戀童男李靖教唆陳天心拐殺男童 2人判無期定讞

2017-09-06 15:37

〔記者項程鎮／台北報導〕新竹戀童男李靖教唆陳天心誘拐殺害林姓小六男童，最高法院下午維持二審見解，認為李、陳兩人並非如鄭捷的「無差別殺人」犯行，且勒斃男童的犯行，並非兩公約所訂的「最重大之罪」，因此判處李靖、陳天心無期徒刑確定。

林童是獨子，開庭時，林父請求法官判2人死刑，「希望不要再有兒童被害」，不料本案歷審皆判無期徒刑；民事部份，李靖等兩人被判應連帶賠償林父、林母各900多萬元定讞。

有戀童癖的25歲李靖，前年結識林童，李靖因無正常工作等因素，萌生自殺念頭，想找林童共赴黃泉，自己不敢下手，遂向32歲陳天心騙稱自己是殯葬業主管，叫陳「殺同業的小孩」就能賺50萬元，還可讓他升主管，陳心動。

李靖拿武士刀給陳男，叫他在超商殺害林童，陳認為太血腥而拒絕，前年5月12日，林童放學，李靖誘拐林童到租屋處，趁他玩電腦遊戲時，由陳勒死他，見林童斷氣，李靖還比了「OK」手勢，抱屍到另一租屋處藏屍，服藥自殺未遂。

一審認為李靖雖惡性重大，但非窮凶惡極之人，陳男有心悔悟，均判無期徒刑。

高院認為李、陳兩人殺害林童惡性重大，但不同於「具嚴重偏激觀念及反社會性格者，執拗於自我偏激想法的犯行」，其次，兩人鎖定林童下手，並非「無差別殺人」，且手段無反覆實施的高度危險性，也無足以引起他人仿效的奇特性。

此外，2公約其中的「公民與政治權利國際公約」（公政公約）第6條第2項「情節最重大」的犯罪，是指使用槍械、爆裂物等凶器的血腥恐怖攻擊、屠殺，或凌虐至極後再予殺害的變態殺人。

兩人勒斃殺害林童，雖不能說是「非殘暴」，但與「公政公約」的要件相較，仍有程度差異，因此判處無期徒刑，上訴後被最高法院駁回。