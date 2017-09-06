毒梟夾藏毒品闖關 海關查獲12公斤K他命

2017-09-06 15:23

〔記者姚介修/桃園機場報導〕航警局與海關共共查獲12公斤K他命，毒梟利用特殊螺絲需特殊工具開啓的藝術品底座夾藏毒品闖關，警方也循線於昨天晚間在大園地區逮捕以60萬人民幣向中國購買的接貨人，全案初步偵訊後移送台中地檢署偵辦，並繼續追查是否還有其他成員。

海關及航警局安檢隊是於8月30日共同執行X光勤務時在遠雄發現快遞貨物進口專區，查獲1件以「鐵展示座」名義申報進口貨物可疑，於是開箱檢查，由於中國出口毒梟以特殊罕見三角螺絲鎖蓋底部，海關還特別找來三角螺絲扳手打開底部檢查，打開5個展示品底座，後赫然發現地板的夾層都是夾藏小包白色不明結晶物，毛重約為12357公克，經檢測為3級毒品K他命反應，市價超過2千萬元。

警方專案小組是循線追查，於9月5日派員前往桃園市大園區一帶，逮捕前來領貨29歲有多項前科的犯嫌林X傑，犯嫌應訊時供稱，他認為國內K他命毒品價格高，有利可圖，所以用每公斤約人民幣5萬元之價格向中國賣家購得該批毒品貨物，全案於偵訊後將依違反毒品危害防制條例移請台中地方法院檢察署偵辦，專案小組並將持續擴大追查幕後集團主嫌。

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