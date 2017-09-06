接掌金管會 顧立雄挑戰家族化、產經分離問題

2017-09-06 15:25

〔記者楊淳卉／台北報導〕行政院黨產會主委顧立雄將轉任金管會主委，被喻為最大黑馬，顧立雄今召開記者會表示，達到金融監理與金融創新平衡，是金管會主要在數位時代要思考面對的事。

顧立雄指出，金管會要維持金融秩序穩定，同時也要配合整個國家產業的政策。他也提及，以永豐金來說，現在金融業存在家族化、產經無法分離的問題，未來要思考，金融業本身和母體產業，如何透過金融監理，來避免關係人交易。

至於如何達到金融監理與創新平衡？顧立雄解釋，應列出評鑑基準，將內控、內稽、法遵做得好的金融業，列在A段班，鼓勵並容許較大金融創新實驗；至於內控、內稽、法遵沒辦法做得那麼好的公司，則會監控比較嚴格，這是他大致上的想法。

至於何時與金融界溝通，顧立雄表示，本週五就會請相關同仁安排。有關金融監理，應與金融業界溝通，大家建立一個明確合宜的遊戲規則，讓大家來遵守。

有關其他金融改革政策部分，顧立雄則說，在總統府開會時，他大致讀過金管會做的有關金融發展戰略報告，在這份報告中，金融總會也請教了保險業、銀行業各業者，在他來看，如何找出批評的重點項目，快速推動，這部份要跟金管會底下幾個局好好溝通，他今早也去拜會金管會，請他們提出，會盡快與他們討論。

相關影音