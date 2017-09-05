違反保護令遭逮 姊妹檔提審裁定釋放反告警違法

2017-09-05 10:54

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市一對張姓姊妹因母親照護及其他因素，與大哥及三妹數次發生糾紛，上月初，張姓姊妹以為三妹所持的暫時保護令失效，竟再度偕同員警前往大哥位於三重自強路三段的住處，以尋找母親為由，在門口辱罵騷擾，而警方接到三妹的報案電話，才發現張姓姊妹違反保護令，將2人逮捕，並依程序搜身送辦；張姓姊妹申請提審裁定釋放，張姓姊妹疑不滿遭脫光搜身，向地檢自訴，控訴警方非法逮捕。

警方調查，今年5月，50歲的張姓大姊及46歲的張姓二姊偕同警方前往三妹住處尋找母親，卻在員警面前拉扯三妹的頭髮，毆踹在地，警方雖當場制止，但三妹心生畏懼，提告並申請保護令；三妹取得暫時保護令後搬到大哥位於三重自強路三段的公寓，但施暴的張姓姊妹以為暫時保護令時效性僅有10日，前往大哥住處拍門怒罵；害怕的三妹只好前往派出所告知數次遭騷擾，並取得所長電話，以便隨時與轄區警方聯繫。

警方表示，上月2日深夜，張姓姊妹帶著父親到派出所報案，表示母親遭大哥擄走囚禁，三重永福派出所3名員警陪同前往查訪，張姓姊妹見大哥現身，竟在猛力拍打鐵門，情緒激動詢問：「你出來！說，媽媽在哪裡！」，甚至蹲坐在門口嗆：「你最好就不要開門，我就在這裡等你！」

待在屋內的三妹見狀害怕不敢現身，趕緊連繫轄區員警表示自己持有保護令，要求警方將2名姐姐逮捕，以保人身安全；現場員警接獲派出所通知後確認張姓姊妹違反保護令，當場將她們逮捕，但因能控制2人行為，因此並未上銬押解，而是陪同返所，因罪證確鑿，依現行犯將2人送往偵查隊依程序搜身，並移送地檢。

不料張姓姊妹因此心生不滿，在地檢申請提審，法官將2人當庭釋放，張姓姊妹見狀更提出自訴及投訴媒體，控告永福派出所長、員警非法逮捕，逼她們將貼身衣物脫光搜身。

三重警分局表示，本案一切依程序辦理，要求脫去衣物搜身也是正當程序，避免嫌犯在身上藏有毒品、利器，並無不法。對於法院提審裁定釋回給予尊重，後續會配合司法調查。