馬前總統洩密案 高院訂10月11日宣判

高院審理前總統馬英九洩密案，民進黨立院黨團總召柯建銘到高院開庭應訊。（記者王藝菘攝）

2017-09-04 14:51

〔記者楊國文／台北報導〕高等法院審理立委柯建銘自訴控告前總統馬英九涉洩密等案，今日中午辯論終結，柯、馬兩人爭鋒相對，柯質疑馬的隨行秘書林有振和前檢察總長黃世銘供詞不實，馬涉洩密等事實明確，此案犯案結構是「總統加上檢察總長」，請求高院對馬從重判刑，馬三度重申「我無罪」，反批柯建銘身為執政黨大黨鞭，涉司法關說醜聞卻不認錯、不道歉，「能對國人和社會交代？」；此案訂10月11日上午11時宣判。

此案一審判馬無罪，柯建銘不服上訴高院，柯認為，事發102年9月1日凌晨零時12分關鍵的88秒通話，根本就是馬英九打給世銘，指示他中午到官邸向馬做口頭報告，已涉洩密等犯行，因此本月初庭訊透過律師聲請調閱秘書林有振的值班表、簽到簿、通聯紀錄等資料。

高等法院今召開辯論庭，審判長指出日前發函給國安局特勤中心，詢問2013年8月31日至9月1日總統隨行秘書的值班情況，國安局函覆指出，當時的值班資料已銷毀，只知該時段是林有振與郭姓警官兩人擔任隨行秘書；柯的律師說國安局回函未附簽到簿、值勤表為證，函詢日期橫跨2天，當然是2人輪值，這封回函「有講等於沒講」。

柯建銘的律師指出，回函內容偏頗不全，未能釐清本案發生關鍵時段，何況，國安局既然聲稱資料已銷毀，又如何能確定當時是林、郭2人在值勤？柯認為國安局應提出勤務表和簽到簿冊為證，否則此封抽象答覆的回函就沒有證據能力，不應列為證據。

柯指稱，馬英九宣稱林有振代打電話給黃世銘講了88秒的關鍵通話，但依基地台位置顯示，馬用同一支門號打給林的公務門號，當時馬的門號基地台在北市重慶南路二段，林的門號基地台卻在新北市新店區，顯見林供詞不實。

此外，馬在檢方偵辦黃的時候出庭作證，以及當時到周玉蔻的廣播節目受訪，甚至後來在高院審理黃洩密案時出庭作證，都承認不清楚在本案中到底誰被監聽、那些人只有通聯記錄，所以詢問黃，經黃口頭報告和提供第二版書面專案報告，疑問大致獲得解答，可見馬有教唆動機、也有教唆洩密行為，還批評北院在3月25日、8月25日兩度判馬無罪，是「竭盡所能判馬無罪」，已發生憲政危機，希望高院放下一審無罪判決，應重判馬。

馬面對柯和律師團的指控，均以「我無罪」、「我是清白」回應，同時不假辭色重話回擊柯建銘，指柯涉司法關說醜聞，還在法庭上大言不慚，說自己捍衛司法體制，這是「理不直、氣不壯」，批柯乃「完全沒有愧疚和檢討」，「能對國人和社會交代？」