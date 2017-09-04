蝶戀花國道翻車33死 全案不起訴

蝶戀花國道翻車33死，周比蒼（如圖）父子全不起訴。司機康育薰有刑事責任，但因他已死亡，全案處分不起訴。（資料照，記者黃耀徵攝）

2017-09-04 11:44

［記者黃捷／台北報導］蝶戀花遊覽車翻覆造成33死11傷慘劇，士林地檢署今年3月11日召開記者會說明，認定事故主因是司機康育薰超速，但死者家屬認為全案有諸多疑點，仍控告康育薰、領隊蕭如進及蝶戀花負責人周比蒼、周繼宏父子業務過失致死等罪，檢察官分案調查後，仍認定只有康育薰有刑事責任，但因他已死亡，全案處分不起訴。

檢警調查，司機康育薰2月13日上午8點6分從家中出門，8點17分駕駛遊覽車出發載團，下午2點抵達武陵農場，停留3.5個小時離開，晚上7點50分至宜蘭麵包店買晚餐，隨後踏上歸途，8點57分駛出國道5號南港隧道時，車速為84公里，事故發生前8秒經過3面40公里限速牌，車速卻加快到98公里，大幅超速，入彎時車身就已傾斜，不到5秒車尾撞上護欄，整輛車翻覆。

檢警當時認定事故主因為司機超速，但被害家屬質疑他超時工作，疲勞駕駛才會車禍，且遊覽車車齡近19年，相當老舊，可能也有機械故障問題，另外，國道該路段疑彎道過彎、設計可能也有問題，但士林地檢署分案調查後一一排除，全案今仍不起訴。