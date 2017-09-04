蝶戀花遊覽車33死 周比蒼父子不起訴

蝶戀花遊覽車33死事故，蝶戀花負責人周比蒼父子，獲得不起訴處分。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-09-04 11:19

〔即時新聞／綜合報導〕今年2月發生蝶戀花遊覽車國道翻覆33死事故，據《TVBS》報導，士林地檢署於今日上午全案偵結，當初被認為業務過失致死的蝶戀花負責人周比蒼、周繼弘父子，獲得不起訴處分。