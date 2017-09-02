獨家》臨檢點前「停車睡覺」拒酒測 法官撤9萬元罰單

2017-09-02 00:07

〔記者王駿杰／新竹報導〕劉姓男子去年應酬後開車回家，遇到警方酒測路檢，他在臨檢點前將車停在路邊睡覺，員警上前敲窗，要求酒測遭拒，雙方堅持近1小時，警方最後開出9萬元罰單，卻被法官打臉，認為警方將不服權威者都視為可疑酒駕人，違背警察職權行使法，判撤銷罰單。

劉男不服被警方開單，提出上訴，他主張，去年10月和外國客戶談生意，席間並未飲酒，結束後沿台北市市民大道東往西方向行駛，打算回新竹住處，途中忽然感到疲倦，就將車停入路邊找停車位，平躺在後座，戴上耳機休息，並未發現警方設點臨檢，而且當時停車地點離警方路檢點還約有2、3百公尺。

承辦警方則說，當晚執行夜間酒駕取締，快凌晨1點，劉男駕駛的轎車一看到臨檢點就屢採煞車，立即變換車道，將車停在路邊，警方上前查看，多次敲窗示意，希望劉男配合稽查，但他都不理會，先在駕駛座講手機，之後還爬到後座躺下。

劉男卻說，他的轎車隔音效果很好，窗戶貼有黑色隔熱紙，由外往內難以看見車內情況，他因為應酬感到勞累，睡著後並未察覺車外有人接近或要求他受檢，而且警方應先告知拒測法律效果。

警方出示當晚值勤錄影畫面，強調在凌晨1點35分首次以勸導警告書勸導，10分鐘後進行第二次勸導警告，劉男都沒反應，因此，警方將兩次警告書夾於劉男車前擋風玻璃，宣讀相關事項後也告知拒測法律效果，全程都合法。

法官審理時調閱警方蒐證畫面，證實劉男在臨檢點前自行在路邊停車，法官認為，警方主觀認定劉男因為酒駕而有意規避，但劉男停車前並沒造成交通危害，也未出現蛇行、車速異常等客觀事由，警方也未經攔停措施，就逕自對停妥的車輛要求酒駕盤查，欠缺客觀合理基礎，審酌判撤銷原處分。