桃警破販毒集團 海洛因隨亂丟、1.2公斤安非他命鎖保險箱

警方查獲江姓男子（中）等人涉嫌販毒。（記者周敏鴻攝）

2017-07-03 10:29

〔記者周敏鴻／桃園報導〕有多項毒品前科的江姓男子與因毒品、強盜案通緝中的古姓男子，涉嫌組織販毒集團，以「各式毒品全都有」的宣傳口號，在南桃園地區毒蟲間頗具知名度。平鎮警方凌晨持搜索票逮人，起出多種毒品與槍彈，其中1200公克的安非他命還鎖在保險箱中，被警方譏諷：「放在保險箱內，是怕我們找不到嗎？」

江男（47歲）與古男（37歲）涉嫌在南桃園地區販賣毒品，警方獲報花了1個多月的時間佈線跟監，今天凌晨確認江、古兩人同時返回平鎮區中豐路的租屋處，立即動員警力，持搜索票前往查緝。

警方憂心兩人狡猾，先派員警前往敲門，在門外高聲問他們：「鄰居報案說你們很吵，在吵什麼啊？開門開門！」江男故作鎮定前來開門，警方立即一擁而上，先後制伏他與坐在客廳看電視的古男等4人。

「兩人不知是囂張還是白目！」警方說，兩人在屋內隨處亂丟毒品，餐桌、茶几、抽屜、電視櫃上共查扣海洛因80公克、大麻82公克，另外，江男身上還帶著改造手槍1把、子彈10發、現金42萬元。

警方繼續翻箱倒櫃、甚至翻開屋頂夾層尋找，就怕他們還藏有毒品，豈料打開保險箱，就找到1200公克安非他命，讓警方哭笑不得：「竟然放在這麼好找的地方！」

警方估計他們持有的毒品價值約700萬元，已依毒品與違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌將江男、古男與屋內另3人送辦，還要持續追查他們毒品的上下游流向。

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