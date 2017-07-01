秘密刑警耗10月破K毒工廠 敘獎不如4件酒駕

2017-07-01 06:05

〔記者王捷／台南報導〕台南市警四分局與其他單位合作，6月破獲雲林製毒工廠，起出大量K毒及半成品，足夠供給整個大台南；能突破製毒工廠，要歸功一名「秘密刑警」，他耗費10個月監聽、埋伏，今日傳出刑警將獲得首功敘獎大功一次，不過有刑事人員哀嘆，一次大功等於9次嘉獎，而4件酒駕就有10次嘉獎，難怪刑警沒人幹，市警局長黃宗仁則指出，他也不願樂見。

警方透露，這名刑警相當細心，從毒品人口中抽絲剝繭，追查上游，發現綽號「小哥」的王姓男子涉及多起販毒案，沒想到深入了解又發現「小哥」似乎不只販毒，還在雲林一間廢棄的雞舍開闢製毒工廠。

只是，雞舍方圓1公里內沒有任何遮蔽物，埋伏警員只能躲在1公里外的樹林裡，拿著望遠鏡蒐證，經過10個月監聽、埋伏與跟監，才聲請到搜索票並攻堅成功，起出8公斤多的K毒及超過數百公斤的半成品與原料，而這位秘密刑警，也將獲敘獎1次大功。

不過有刑事人員哀嘆，10個月努力換1大功，聽起來好聽，不過才等於9次嘉獎，目前派出所警員抓一次酒駕是2.5次嘉獎，4件酒駕敘獎比一次大功還多，說不定制服警員一晚上就可以達成，不必花上10個月；這位刑警成功破案成了英雄，但很多人沒看到行動失敗成為「狗熊」的刑警，不僅什麼獎都沒有，還說不定被長官責難。

市警局長黃宗仁說，他也不願見到這種情況，靠抓酒駕記獎考官校的弊病他也曉得，雖然酒駕會造成憾事，但警察本份還是要維護治安7分、交通3分，刑事人員辦案有法律、人身安全的風險，他會不惜與體制「衝撞」改變刑警的敘獎制度。

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