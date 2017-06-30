東港警方破安毒工廠 起出市價1.8億元安毒

2017-06-30 11:42

﹝記者陳彥廷／屏東報導﹞田間小路竟然隱匿超大型安非他命工廠！屏東東港警分局日前鎖定以75年次的「大摳欸」為首的製毒集團，在監控長達10個月後，從前天晚間接連收網，兵分7路一舉破獲本土近年最大的製毒工廠，並在昨天凌晨逮獲首腦黃姓男子，現場起出的48公斤餘雪白晶體安非他命和近300公斤半成品，量體過大現場不斷散發噁心酸臭味，破案記者會現場臭味撲鼻，令人觸目驚心。

行政院長林全日前說明政府「新世代反毒策略」，東港警方成功阻止近年南台灣最大單一集團的毒品工廠，在暑假前阻止市價高達1.8億元的安毒流入市面，屏東警方極為重視，屏東地檢署主任檢察官顏偉哲及縣警局主秘陳其鋒和縣府秘書長黃肇崇，共同舉行記者會展示取締成果，也宣誓政府打擊毒品的決心，在地議員林蔡鳳梅及鎮長徐志雄則到場感謝員警辛勤，

警方指出，該工廠隱身在崁頂鄉鄉間的田間小路，方員數百公尺內僅該戶民居和豬舍比鄰，黃嫌利用殘留豬屎味企圖掩蓋噁心臭味，更可惡的是，黃嫌明知房東和其國小女兒仍住在該間房舍，卻仍大喇喇在其中製毒。噁心味道雖飄散於田間，但也被細心的警方鎖定。

東港警方經過10個月的跟監綽號「大摳欸」的黃嫌，發現其製販毒集團，利用鄉間人煙罕至的特性藏匿，黃嫌雖僅國中學歷，且大字不識幾個，卻相當狡滑，警方獲報欲連根拔起，前天下午先破門進入該民居工廠，嚇得現場母女直驚叫，並起出高達200公斤的毒品半成品液體，雪白的安非他命成品晶體則逾48公斤，是近年南部最大的製毒工廠。

警方估計，晶體成品每公斤依品質可賣20萬元高價，加上半成品也即將煉成出貨，市價粗估高達1.8億元，這麼重的量可供毒蟲吸食16萬次，甚至有外銷可能，現正循線追查下線及藥品、機具源頭。

警方表示，當員警衝進該工廠時，發現現場擺放大批器械，製毒專精程度令人咋舌，大量毒品也當場查扣，隨後擔心走漏消息，另1組人馬則在凌晨4點收線逮人，於東港把31歲的「大摳欸」順利繩之以法，訊後黃嫌坦承不諱，全案依違返毒品防制條例移送。

屏東縣府秘書長黃肇崇表示，明天就是暑假，感謝辛勤的警方在暑假前成功阻止這批近年南台灣最大的毒品量流入世面。

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