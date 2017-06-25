北車前凱薩飯店傳火警 緊急疏散上百人

消防員趕往灌救，警方則幫忙疏導交通。（記者王冠仁翻攝）

2017-06-25 13:04

〔記者王冠仁／台北報導〕今天中午約12點，台北市消防局接獲報案，指稱台北車站前的凱薩飯店發生火警，由於飯店建築高聳，且台北車站前忠孝西路車水馬龍、人潮眾多，消防局不敢大意，立即派出10輛消防車與35名消防員前往搶救，同時疏散飯店內280人。

消防局發現，起火點是飯店4樓餐廳內的配電箱冒煙，消防員7分鐘內以滅火器撲滅火勢，沒有人員受傷。消防員目前正在調查詳細的起火原因。