勸阻顧客抽菸爆衝突 加油站工讀生被開除

2017-04-25 21:21

〔即時新聞／綜合報導〕加油時不能抽菸是常識，但就是有人會違規，高雄大中路上的加油站，24日有顧客在加油時抽菸，工讀生發現後，請對方把菸熄掉，後來引發了口角衝突，更出動警方到場，雖然雙方最後互不追究，但加油站事後認為，應該要勸導，不能和顧客吵架，因此將工讀生開除。

《東森新聞》報導，加油站員工將影片和事發過程私訊給「爆料公社」投訴，表示在24日凌晨約1點半時，該名駕駛開車進來加油站，手上還拿著菸，雖然他要求對方把菸熄掉，但無效，他只好請駕駛把窗戶關上，結果駕駛卻只關副駕駛的窗戶，拿菸的手繼續放在窗外。

加油站員工說，後來他們只好繼續勸導，結果顧客就生氣了，最後也吵了起來，只好報警處理。

報導提到，根據監視器畫面，駕駛確實坐在駕駛座抽菸，還朝了窗外彈菸頭。

後來警方到場處理，而事後雙方互不追究，警方便依《菸害防制法》第15條第6項「製造、儲存或販賣易燃易爆物品之場所全面禁菸」，對駕駛開出2000元以上、1萬元以下的罰鍰。

不過加油站事後認為，工讀生應該是要用勸導的方式，不能和顧客爭吵，並稱工讀生平時工作也有問題，於是將工讀生開除。

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