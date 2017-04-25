連續對母襲胸還性騷擾妹妹 變態兒被起訴

2017-04-25 19:57

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市一名媽媽指控，兒子與她、女兒同住在租屋處，兒子先前已對她襲胸兩次，去年6月，兒子趁她騎機車載他回家時，突從背後伸出鹹豬手，撫摸她胸部，她決定不再隱忍提告，新北地檢署認定媽媽被性騷擾一次，今起訴這名色兒子。

媽媽控訴，前年7月、9月間，兒子就已對她襲胸過兩次，去年6月凌晨1時許，兒子傳簡訊要她去板橋火車站載他，經過府中捷運站附近時，兒子竟從身後伸手摸她胸部。

媽媽表示，前年7月兒子對她第一次性騷擾時，她有建議兒子去看心理醫師，兒子堅稱沒病，但去年6月，她發現兒子還性騷擾自己的妹妹，擔心如不提告，兒子又會回家，讓母女活在恐懼下。

兒子到案後，承認傳訊叫母親來車站載他，「不來載我，我就去死」，但否認有摸母胸部。

檢方認為，媽媽基於親情所以先前未舉發兒子，直到去年6月目睹女兒竟被兒子猥褻，才在社工建議下對兒子提告性騷擾，又兒子性騷擾女兒案已遭起訴，因此採信媽媽供詞，但前年7月、9月間的性騷擾指控已逾6個月時效，檢方今僅認定去年6月間，兒子對媽媽性騷擾一次。