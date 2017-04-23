非法居留14年 伊朗男涉毒將遭遣返
〔記者吳昇儒／基隆報導〕來自伊朗的男子HAJIBABZADEH，14年前持可以來台遊玩14天的旅遊護照，進入我國，但卻非法居留，化名艾力克斯在台落地生根。基隆警方日前破獲一起毒品販賣案件時，意外揪出他非法居留14年，且還在知名的士林夜市販賣沙威瑪，卻無人發現。訊後，將依違反毒品管制條例移送基隆地檢署法辦。艾力克斯也將面臨遣返回國的命運。
基隆市警刑大偵一隊及基隆港警總隊，日前接獲線報指出，一名林姓油漆工，本趁著在工地工作時，兼賣安非他命給其他工人，讓他們提神。循線追捕林男蹤跡，近日將他逮捕到案。調查時發現，向林男購買毒品的藥腳複雜，除了本國籍的工人外，居然還有泰國、伊朗、緬甸人。
警方調查，54歲林男遊走北北基地區工地，先以每兩（36.5公克）1萬5千元批購安非他命後，再以每公克1250元轉售給想要提神的工地工人，賺取3倍價差，有些藥腳「呷好道相報」，還轉介給其他朋友購買。其中一名伊朗籍男子哈珊，日前因家中需要油漆找到林男，並向他購買毒品，而哈珊認為有提神效果，再轉介給好友艾力克斯使用。
警方偵訊時發現，艾力克斯14年前就來台灣，但持的卻是觀光護照，按照規定只能在台居留14天，想不到他卻留了14年，而且平日都在人山人海的士林夜市販售沙威瑪居然沒人發現；哈珊則是20年前來台就讀中文系，娶台灣女子為妻，現已取得台灣居留證，在台北市開設便當店，育與有2子。
艾力克斯偵訊時向警方坦承購買毒品食用，因為來台灣之後，愛上這裡的人事物，才會想居留在這，一開始是朋友無償提供試抽，吸食之後有提神的感覺，才會繼續購買，但沒有上癮，偶爾吸食助興提神而已。
哈珊則向警方指稱，自己因為家中裝潢需要油漆，找來林男承包油漆工程，閒聊中知道他有在賣提神的東西，因為經營便當店，常常忙到很晚，才想買一些提神。
林姓藥頭被逮之後，只好向警方承認有販賣毒品，訊後被依違反毒品危害管制條例，移送法辦。檢察官認為林男犯行重大，且有逃亡之虞，聲請羈押獲准。
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標題：非法居留14年 伊朗男涉毒將遭遣返
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