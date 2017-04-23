紅衣女子投湖 百年台中公園不平靜

2017-04-23 11:24

〔記者張瑞楨／台中報導〕有上百年歷史的台中公園，這兩天不平靜，昨天是遊民持滅火器砸毀湖心亭的門窗玻璃，還殺鴿子放在口袋內，今天又發生女子投湖的憾事，警察馳抵時已經死亡，死者年齡約60歲，身穿粉紅色外套與紅色運動短褲，身高約150公分，身份不詳，警方初步勘驗，並未發現他殺及打鬥跡象，警方正調閱周邊監視器畫面釐清中。

中市警局二分局台中公園派出所調查，運動的民眾報案說，今天上午7時許，在公園內的日月湖發現女性浮屍，台中消防局打撈上岸，已確認死亡，死者為女性、年約60歲，身穿粉紅色外套，紅色運動短褲，身高約150公分，無證件，身份不詳。

至於昨天（22日）的破壞案，是廖姓遊民喝醉酒，持滅火器砸毀湖心亭的門窗玻璃，還抓住一隻鴿子塞入口袋內悶死，全案依毀損與動物保護法罪嫌法辦。

台中公園這一年來不平靜，去年9月「鳥居」還被統派人士噴漆污損，中市政府文資處資料顯示，台中公園內的日月湖與湖心亭，是日本明治41年（西元1908年），為慶祝縱貫鐵路全線通車典禮所建，主持通車典禮的日本載仁親王曾於日月湖的湖心亭休憩看表演。

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