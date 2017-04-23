| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
中職Live》比賽1局下開始 兄弟、桃猿變陣再戰 加油等明天！汽柴油分別降5及6角
 首頁 > 社會

紅衣女子投湖 百年台中公園不平靜

2017-04-23  11:24

〔記者張瑞楨／台中報導〕有上百年歷史的台中公園，這兩天不平靜，昨天是遊民持滅火器砸毀湖心亭的門窗玻璃，還殺鴿子放在口袋內，今天又發生女子投湖的憾事，警察馳抵時已經死亡，死者年齡約60歲，身穿粉紅色外套與紅色運動短褲，身高約150公分，身份不詳，警方初步勘驗，並未發現他殺及打鬥跡象，警方正調閱周邊監視器畫面釐清中。

中市警局二分局台中公園派出所調查，運動的民眾報案說，今天上午7時許，在公園內的日月湖發現女性浮屍，台中消防局打撈上岸，已確認死亡，死者為女性、年約60歲，身穿粉紅色外套，紅色運動短褲，身高約150公分，無證件，身份不詳。

至於昨天（22日）的破壞案，是廖姓遊民喝醉酒，持滅火器砸毀湖心亭的門窗玻璃，還抓住一隻鴿子塞入口袋內悶死，全案依毀損與動物保護法罪嫌法辦。

台中公園這一年來不平靜，去年9月「鳥居」還被統派人士噴漆污損，中市政府文資處資料顯示，台中公園內的日月湖與湖心亭，是日本明治41年（西元1908年），為慶祝縱貫鐵路全線通車典禮所建，主持通車典禮的日本載仁親王曾於日月湖的湖心亭休憩看表演。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
自殺防治諮詢安心專線：0800-788995
生命線協談專線：1995。
張老師專線：1980

廣告
  • 警方將女屍安置湖旁等候鑑定。（記者張瑞楨翻攝）

    警方將女屍安置湖旁等候鑑定。（記者張瑞楨翻攝）

  • 消防救難人員將大體移至湖旁。（記者張瑞楨翻攝）

    消防救難人員將大體移至湖旁。（記者張瑞楨翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 台中公園 自殺
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
異國風✧海南燒雞
特調飲品✧椰香咖啡
韓式✧炒海鮮年糕
認識廚房９種油品！
轉寄

標題：紅衣女子投湖 百年台中公園不平靜


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月23日‧星期日‧丁酉年三月廿七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.