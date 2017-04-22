澎湖花嶼漁船非法載客 2人落海無生命跡象

花嶼今發生乘客落海事件。（資料照，記者劉禹慶攝）

2017-04-22 09:57

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖3級離島花嶼，今日傳出一艘漁船非法載客，欲前往馬公港，不料甫駛出花嶼港，就因外海風浪過大，導致2名乘客落海，緊急通報澎湖縣政府消防局，並將落海民眾搶救回花嶼，但已無生命跡象，現仍進行搶救中。

岸巡七總隊調查指出，今日上午5時30分花嶼籍連德利號漁船，向花嶼安檢所報關出港，船上載滿21名民眾，都無船員證，依法不得報關出港，安檢所蒐證勸導無效，只能依法函送澎湖縣政府農漁局偵辦，但仍予以放行，不料卻在出港不久就發生民眾落海憾事。

根據了解，由於今日天候狀況不佳，外海風浪惡劣，連德利號漁船甫駛出花嶼港，就因海上風浪過大，導致郭姓、馮姓乘客不慎落海，雖然緊急搶救上船，但2人都已失去生命跡象，上午6時21分通報澎湖縣政府消防局，緊急將落海人員轉送回花嶼港，並施予自動電擊器及人工呼吸搶救，現仍緊急搶救中，同時警方也介入調查。

由於花嶼為台灣最西端的領土，也是澎湖的3級離島，雖然有交通船行駛，但每2天才有1班，有時候遇到交通船故障，就必須仰賴漁船非法載客維持交通，根據了解此次21名民眾是花嶼旅外鄉親邀請返鄉遊玩，今日將搭船回馬公，不料卻因天候狀況急遽變化，發生民眾落海意外。