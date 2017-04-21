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變造體測成績想趕快退伍 上尉軍官被起訴

2017-04-21  13:14

［記者鄭淑婷／桃園報導］陸軍飛彈光電廠38歲李姓上尉技術官，去年因年資到了、有晉升少校機會，但他涉及採購弊案心力交瘁，擔心升上少校後還得在部隊多待幾年，異想天開提供變造過的體能鑑測成績評比給人事評議會，人事官比對資料發現，將他依偽造文書送辦，李姓上尉偵訊時坦承「我是故意的，想提早退伍」，桃園地檢署檢察官偵結起訴。

李姓少尉涉及採購弊案，一審獲判無罪，檢方上訴到二審，案子仍在審理中，起訴書指出，李姓少尉去年有晉升機會，算是少校候選人之一，人事升遷評比需繳交體能鑑測成績評比，他涉嫌竄改自己的國軍體能鑑測成績，以剪貼複印的方式，將不合格部分改為合格，包括伏地挺身42次、3000公尺跑步17分48秒，成績分別是「59、42」不合格，變造為伏地挺身47次，3000公尺15分34秒，成績改為「68、60」，並提交給人事評比會議。

人事官在比對李姓少尉鑑測資料時，發現與國軍基本體能鑑測網站所登載的成績不符，依偽造文書將他移送法辦，李姓少尉坦承變造，供稱他是故意的，他卡到案子、心理交瘁，早已萌生退伍念頭，萬一升上少校又得多待幾年，所以「故意」變造成績被發現，想因此趕緊退伍。

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  • 李姓上尉變造體測成績想快點退伍，桃園地檢署依偽造文書罪嫌起訴。圖為桃園地檢署。（記者鄭淑婷攝）

    李姓上尉變造體測成績想快點退伍，桃園地檢署依偽造文書罪嫌起訴。圖為桃園地檢署。（記者鄭淑婷攝）

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