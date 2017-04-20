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平交道當迴轉道 酒駕男誤了4400名台鐵乘客

2017-04-20  23:30

［記者陳恩惠／台北報導］桃園市一輛自小客車本週一晚上闖入台鐵中壢埔心段一處平交道27分鐘，造成10列車次延誤，影響旅客4400人，鐵路警察局台北分局中壢派出所據報，陳姓男子辯稱，他誤將平交道當成是迴轉車道，意外駛入鐵軌，同時否認酒後駕車，鐵警當場施行酒測，發現他的酒測值竟高達0.81mg/l，將他帶回偵訊，依公共危險罪送辦。

鐵警局表示，17日晚間7時34分接獲台鐵149次司機員通報，中壢埔心間東線延平路北平交道，亦即70公里919公尺處，有部自小客車，疑似駛入軌道；鐵路管理局也派員前往處理，發現車輛疑似故障停在平交道，卡在鐵道上，需要僱用吊車救援，導致東線不通，僅以西線單線行車。

鐵警說，所幸吊車及時趕抵，迅速在27分鐘內，亦即當晚8時01分將陳嫌的轎車移開鐵道，東線開通後，路線恢復雙向通行，總計影響10列次、192分、旅客約4400人。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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  • 醉男酒駕闖鐵道，耽誤4400名乘客的時間。（圖擷自「fun 臺鐵」）

    醉男酒駕闖鐵道，耽誤4400名乘客的時間。（圖擷自「fun 臺鐵」）

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