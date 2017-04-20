快訊PR 中古車平台結盟策略 獨樹一格 最宜居 基隆購屋全國最輕鬆
平交道當迴轉道 酒駕男誤了4400名台鐵乘客
2017-04-20 23:30
［記者陳恩惠／台北報導］桃園市一輛自小客車本週一晚上闖入台鐵中壢埔心段一處平交道27分鐘，造成10列車次延誤，影響旅客4400人，鐵路警察局台北分局中壢派出所據報，陳姓男子辯稱，他誤將平交道當成是迴轉車道，意外駛入鐵軌，同時否認酒後駕車，鐵警當場施行酒測，發現他的酒測值竟高達0.81mg/l，將他帶回偵訊，依公共危險罪送辦。
鐵警局表示，17日晚間7時34分接獲台鐵149次司機員通報，中壢埔心間東線延平路北平交道，亦即70公里919公尺處，有部自小客車，疑似駛入軌道；鐵路管理局也派員前往處理，發現車輛疑似故障停在平交道，卡在鐵道上，需要僱用吊車救援，導致東線不通，僅以西線單線行車。
鐵警說，所幸吊車及時趕抵，迅速在27分鐘內，亦即當晚8時01分將陳嫌的轎車移開鐵道，東線開通後，路線恢復雙向通行，總計影響10列次、192分、旅客約4400人。
☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 柯文哲嗆外縣市首長︰5件事不敢跟
- 日本皇后感謝台灣311伸援 託福原愛轉達
- 美少女挑戰工科 繁星上了台科大
- 自由廣場》中華台北之「被人家弄掉」
- 進用身障不足額 桃市勞動局赫然在列
- 吳出席餐會 挺洪派促查賄
- 「不當膽小鬼！」 她跑馬拉松 弱雞變小巨人
- 頂新案開庭 受害商家怒批司法縱容
- 大腸直腸癌轉移 6旬男治癒
- 醫病》遭大腸癌纏身？從你的「屁味」略知一二
- 詹啟賢談年改：國民黨過去沒做很可惜
- 卜睿哲等44位國際人士 促習近平「釋放李明哲」
- 威廉王子視訊女神卡卡 提倡心理健康
- 威力彩、今彩539開獎囉！
- 赴沖繩突早產 台女恐付169萬醫藥費
- 亞協正名 一個月內公開揭牌
- 自由廣場》漢光演習 主筆室演戲
- 陽信銀行體質優良 獲利穩健
- 《觀察筆記》改革，挺住
- INCJ半路殺出 攜手博通搶東芝
- 信義區光環褪？ 億元華廈打78折售出
- 豬哥亮醫護全力防堵媒體 記者駐院諜對諜
- 吳崢夜鑽香閨 認愛東森主播謝家璇
- 福斯進化版Golf R 賽道極限體驗
- 新北閱讀節快還書 逾期免罰
- 台南陽光電城計畫成果 件數全國第一
- 土銀前總座高明賢 轉戰板信銀
- 甄莉秀下廚照 老公無情戳破臉書假象
- 白俄孤兒院近百餓童 皮包骨驚悚照引爆公憤
- 嘴砲乏力 川普也走回聯中制朝
- 陳菊站台華航彩繪機 藉「機」行銷高雄
- 新屋迎農博忙舖路 弄破水管有如噴泉
- AIT發言人今天不當發言人 改做這件事！
- 社會局表揚636位志工 她服務12288小時拿金牌
- 甫傳5月入主TVBS 陳剛信加速明早見新同事
- 性感歌姬扭力超強 跳斷2條內衣肩帶
- 總統：絕不放任暴力拖延改革
- 東洋獲利「一年比一年好」
- 自由廣場》《青年論政》請留給年輕人一條活路！
- 洲際飯店顧客信用卡遭駭 恐波及上千家
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：平交道當迴轉道 酒駕男誤了4400名台鐵乘客
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分