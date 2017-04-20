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桃機查獲快遞玩具夾藏大麻花 價值1500萬

2017-04-20  14:48

〔記者姚介修/桃園機場報導〕販毒集團利用兒童玩具夾藏毒品闖關，桃園機場19日再度查獲利用快遞自美國走私大麻花來台，這次查獲的大麻花共有6包，總計3299.3公克價值1500萬，全案逮捕2名嫌犯，去年9月至今桃園機場查獲毒品案件已經有143件。

    海關及航警局是本月18日在一批以「桌遊玩具」名義來自美國的快遞貨物中，發現玩具中夾藏3包重1612公克疑似大麻花物品，經測試確定為2級毒品大麻花反應，於是警方專案小組派員前往台北和平東路3段一間便利超商埋伏，果然逮捕楊姓領貨嫌犯，隨後根據楊嫌供詞，在桃園大有路逮捕上游的翁姓貨主，並在他家中搜出3包大麻花重1687.3公克，翁嫌供稱，他是以每次1千美金代價幫人領貨，他也不知道美國是誰發出的貨。

    航警私下表示，毒品除罪化法案提出後，桃園機場去年9月至4月20日止，桃園機場查獲的毒品數量驚人，單是各類毒品及毒品原料就有143件，根據統計，海洛因21件4.361公斤，古柯鹸2件7.219公斤，大麻9件21.888公克斤，安非他命82件56.066公斤，K他命2件5.77公斤，製毒原料4件35.293公斤，143件查獲毒品案件，製造3人，運輸46人，販賣9人，意圖販售4人，施用39人，持有28人，警方也很擔心未來如果毒品除罪化過關，毒品氾濫程度令人憂心。

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  • 桃園機場再度查獲大麻花毒品走私案，並循線逮捕2名嫌犯。（記者姚介修攝）

    桃園機場再度查獲大麻花毒品走私案，並循線逮捕2名嫌犯。（記者姚介修攝）

  • 桃園機場再度查獲大麻花毒品走私案，並循線逮捕2名嫌犯。（記者姚介修攝）

    桃園機場再度查獲大麻花毒品走私案，並循線逮捕2名嫌犯。（記者姚介修攝）

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