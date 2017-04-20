通緝犯躲土地廟 土地公也保不了

2017-04-20 14:24

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市24歲林姓男子因毒品案遭到通緝，2天前躲到平鎮區中興路一間土地公廟躲藏，心想廟內除了可以盥洗，還能求得土地公保佑，平鎮警方今天上午9點接獲香客報案廟裡有人一動不動前往察看，林男在睡夢中被警方搖醒，通緝身分曝光，員警苦笑說，「土地公還是會看人保護的！」

平鎮派出所所長石家榕表示，林男在去年10月及今年3月分別犯下毒品案，2次都棄保潛逃，因為老家及租屋處都不敢回去，每天開著車向親友求援，但時間久了大家漸漸疏遠他，無處可去。

林男2天前發現這間土地公廟剛整修好，且廟旁公廁也很新，盥洗都沒問題，加上土地公神力庇佑，一定不會被警察抓到，選定躲藏地點後，白天持續開車找人借錢，晚上則躲回廟旁睡覺、梳洗，未料因為他睡的入眠，香客以為他出了什麼事，急忙報警。

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