| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 中古車平台結盟策略 獨樹一格 最宜居 基隆購屋全國最輕鬆
 首頁 > 社會

動彈不得 貨櫃車過高卡涵洞

貨櫃曳引車過高，「卡」在涵洞動彈不得，上頭還有火車剛好通過。（記者李容萍翻攝）

2017-04-20  14:19

〔記者李容萍／桃園報導〕今天上午10時50分許，桃園市57歲林姓司機駕駛貨櫃曳引車由內壢往楊梅區民富路，行經楊梅區楊新路與金華路口的涵洞，涵洞限高4.1公尺，但因空櫃且駕駛路線太靠邊線（邊線路面較高），未注意致撞上涵洞卡住，動彈不得。

由於涵洞上有台鐵列車經過，險象環生，楊梅警分局楊梅派出所獲報到場警戒和處理，並通知大型拖吊車於一個小時後排除「撞」況。

林男經酒測值為0，由於當地之前也曾發生貨櫃曳引車車頂「卡」在涵洞的意外，地方希望市府交通局是否評估涵洞應限制大型車通行，以防類似意外再上演。

貨櫃曳引車過高，「卡」在涵洞動彈不得，上頭還有火車剛好通過。（記者李容萍翻攝）

貨櫃曳引車過高，「卡」在涵洞動彈不得，拖吊車到場拖車。（記者李容萍翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 卡涵洞 涵洞 貨櫃車
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧韭菜炒豬肉
開胃菜✧橄欖油泡蝦
喝甜湯✧蓮子銀耳湯
Ｑ彈蝦仁怎麼炒？
轉寄

標題：動彈不得 貨櫃車過高卡涵洞


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月20日‧星期四‧丁酉年三月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.