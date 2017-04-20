動彈不得 貨櫃車過高卡涵洞

貨櫃曳引車過高，「卡」在涵洞動彈不得，上頭還有火車剛好通過。（記者李容萍翻攝）

2017-04-20 14:19

〔記者李容萍／桃園報導〕今天上午10時50分許，桃園市57歲林姓司機駕駛貨櫃曳引車由內壢往楊梅區民富路，行經楊梅區楊新路與金華路口的涵洞，涵洞限高4.1公尺，但因空櫃且駕駛路線太靠邊線（邊線路面較高），未注意致撞上涵洞卡住，動彈不得。

由於涵洞上有台鐵列車經過，險象環生，楊梅警分局楊梅派出所獲報到場警戒和處理，並通知大型拖吊車於一個小時後排除「撞」況。

林男經酒測值為0，由於當地之前也曾發生貨櫃曳引車車頂「卡」在涵洞的意外，地方希望市府交通局是否評估涵洞應限制大型車通行，以防類似意外再上演。

貨櫃曳引車過高，「卡」在涵洞動彈不得，上頭還有火車剛好通過。（記者李容萍翻攝）