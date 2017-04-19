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反年改群眾擋立委進立院、砸電視台SNG車

立法院審年改，民眾抗議立法院19日審查年金改革法案，民眾前往抗議，並阻止立委開會。（記者方賓照攝）

2017-04-19  09:37

〔記者王冠仁／台北報導〕此次「監督年金改革行動聯盟」為反對年金改革草案審議，在昨天發起「夜宿圍城」抗議活動，更在今天早上立法委員要進入立法院時，號召千名群眾，見人要進入立院就檔，抗議群眾與護送立委的警方爆發不少零星推擠衝突。

此外，停放在濟南路上的一輛三立SNG車擋風玻璃，今天早上遭到一名抗議群眾砸毀，警方見這名砸車的群眾舉止脫序，將他當場逮捕並帶回警局釐清他身分與砸車動機。

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  • 立法院審年改，民眾抗議立法院19日審查年金改革法案，民眾前往抗議，並阻止員工上班。（記者方賓照攝）

    立法院審年改，民眾抗議立法院19日審查年金改革法案，民眾前往抗議，並阻止員工上班。（記者方賓照攝）

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