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嚇！高速公路一團火球 黑煙直竄天際

國道中山高彰化段發生火燒車。（記者顏宏駿翻攝）

2017-04-17  15:08

〔記者顏宏駿／彰化報導〕中山高彰化路段，今天下午2點24分，一部小貨車竄出火苖，隨後整台車起火，濃濃黑煙直竄天際，造成南北兩線車輛回堵，所幸駕駛及時逃出，沒有受傷。

警方表示，車禍發生在南下200公里處，也就是過彰化交流道約2公里處，一部藍色小貨車載著電動腳踏車，不知何故，車底起火，駕駛見火勢猛烈，趕緊靠路肩，衝出車外。

彰化消防分隊獲報立即趕赴現場，火勢不到5分鐘撲滅，小貨車上的數台電動腳踏車燒得只剩下骨架。這超事故因濃煙造南北雙向車道回堵，一直到3點之後才漸順暢。

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  • 國道中山高彰化段發生火燒車。（記者顏宏駿翻攝）

    國道中山高彰化段發生火燒車。（記者顏宏駿翻攝）

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