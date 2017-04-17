台中老婦北上迷途 巡警通知家屬被誤認詐騙
2017-04-17 14:43
〔記者李容萍／桃園報導〕你媽媽真的走失啦！家住台中市的一名75歲的郭姓老婦，昨天中午搭乘客運至桃園市中壢火車站後，開始漫無目的地亂走，直到被平鎮警分局建安派出所員警在平鎮區大勇街上發現時，已經是昨天深夜，警方透過老婦年籍通知在台中的家屬，家屬一度還認為警方是詐騙集團，直到多方確認下，老婦兒子才急忙北上接人，至於老婦為何會自己坐客運北上，老婦自己也不知道！
建安派出所所長張振福表示，昨天深夜警員邱俊智及女警蒲力嫚在平鎮區大勇路邊發現郭姓老婦坐在路邊立即停車上前關心，並將老婦帶回安置查詢。
警方先提供熱食讓老婦食用外，並透過戶役政資料向台中警方查詢，後來聯繫上老婦兒子，但老婦兒子並不相信老母親會跑到桃園，還認定警方是詐騙集團，後經警方提供一堆查詢資料，老婦兒子自己也趕回家求證，才確定老母親自己坐客運北上後走失，才連夜北上接人。
由於郭姓老婦沒有失智狀況，員警只能勸說老婦兒子要多關懷母親，也要多留意母親動態，還好這次警方發現的早，有驚無險！
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