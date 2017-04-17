防堵安養院憾事再現 桃市消防隊演練10分內疏散

2017-04-17 13:00

［記者陳昀／桃園報導］龍潭區私立愛心長照中心3月發生大火，釀4死13傷悲劇，為了防止憾事再發生，桃園市政府消防局今天選在蘆竹區老人長期照護中心舉行動態演練，出動8輛消防車、5輛救護車，也引導院內自組消防編組，實際疏散院內住民，還拿出雙節梯到2樓救出行動不便的病人，最後針對模擬起火點射水，不到10分鐘完成所有流程。

桃園市政府消防局第三大隊大隊長賴志忠指出，台灣將從「高齡化社會」步入「超高齡社會」，安養中心的住民多為老人及行動不便者，一旦發生火災，需要大量投入搬運及疏散病人工作，希望藉由搶救演練，讓照護人員更熟悉自衛消防編組的運作，降低火災發生、減少傷亡，讓憾事不再重演。

賴志忠表示，這次滅火行動演練分為通報聯絡班、滅火班、避難引導班、安全防護班及救護班，實際演練火災發生時的緊急處置及必要急救措施。

蘆竹區老人長期照護中心主任黃宜溱說，院內收治180位長者，有一半需要協助才能離開火場，若發生意外，養護人員將優先把長輩送到安全位置，再等待消防隊救援。