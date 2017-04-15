孝子成酒駕男 原因竟是失明老母喊餓！
2017-04-15 13:29
〔記者許國楨／台中報導〕台中市李姓男子靠打零工扶養雙眼失明老母與一位患有失智兄長，平日最大興趣就是在家中喝兩杯舒壓，日前因老母喊肚子餓他顧不得已經喝了酒仍騎車外出買宵夜卻因此被攔查，孝子成酒駕男警方雖相當同情處境仍得依法送辦，但隔天前往李家代李男送餐給老母，同時發動關懷慰問協助解決困境。
台中市警局交通大隊第三中隊本月12日晚間巡邏大雅區時，發現50歲的李男騎車搖晃懷疑酒駕攔查，結果酒測值0.40毫克，因已超過法定標準值隨即將李男帶回偵辦，經查得知，李男係因當晚家中雙眼失明的八旬老母肚子餓，為了母親，才會明知有飲酒還騎車出門買宵夜。
因李男家中除老母還有一位患有失智兄長，家中經濟全賴李男打零工維生，賺取微薄生活費，但因收入不穩、龐大生活費加上此次將面臨的罰款，對經濟原本已很困頓的李家而言，無疑是雪上加霜。
警方表示，李男雖有孝心，但酒駕是違法行為，訊後仍得依公共危險罪嫌送辦，只是李男當晚因酒駕被逮，暫時無法回家照料老母，交大員警得知立即伸出援手，適時發動關懷慰問，隔天上午更前往李家代李男送餐給李母，窩心之舉令人感動。
☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆
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