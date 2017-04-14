「站著講比理直氣壯」 馬英九開庭堅持站立答辯

2017-04-14 16:07

〔記者張文川／台北報導〕前總統馬英九被控洩密、教唆洩密案，台北地院今開庭，台北地檢署檢察官江貞諭用電子簡報半小時馬英九觸法的理由，指控馬英九的兩次犯罪行為，均已脫逸總統職的必要合法範圍，馬得知案情後沒有向江宜樺、羅智強透露偵查秘密的必要性與急迫性，法律不會因職位、政黨、性別而轉彎，法律之前人人平等，總統的不應伸入司法個案，才能確認司法的超然獨立性，請求法官從重依違反通訊保障監察法判馬有罪。

輪到馬英九答辯時，馬英九起身講話，法官唐玥提示他：「坐著講就可以了」，馬還是起身說「站著講比較理直氣壯」，他說，起訴書從第一頁開始就錯誤，沒有證據、不是事實、邏輯錯誤，檢察官忘了他當時是總統，對憲法有承諾、對國家有責任，得知國家將面臨憲政風暴，他不能置身事外，他不是為了陷害誰、鬥倒誰，「難道要我假裝沒看到，回家睡大覺？」

馬英九又說，王金平在北檢做證的證詞也說，他和馬英九的政治理念沒什麼不同，都是為了中華民國的生存與發展，馬說，檢察官在起訴書隻字未提這項對他有利的證據，即僅憑臆測推論他因與王金平理念不同而犯案，說他是為了鬥倒王金平，「不是沒有政治常識，就是刻意構陷入罪，先射箭再畫靶，以臆測當證據」，「我和王金平的關係怎麼樣，google一查就知道，就只有檢察官不知道」。

馬英九堅稱他是依法執行職務，要黃世銘向江宜樺報告，不是在指揮辦案，而是補足程序，憲法是用來促進人民福祉、維護國家公義，不是用來羅織構罪的，他一向尊重檢察官辦案，不介入個案，「所以我被起訴後的痛心程度，不是你們可以想像的」。