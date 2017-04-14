偷剪純度99.999金線 半導體內賊變賣得手300萬元

2017-04-14 14:51

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕30歲陳姓助理工程師覬覦生產線使用的高純度金線，竟趁職務之便每次剪斷一點偷走，4個月來總計行竊78次、超過500公分金線，透過網拍變現300萬元，公司發現金線耗量異常，調閱監視器揪出內賊，桃園地檢署檢察官偵結，依加重竊盜罪嫌起訴。

起訴指出，陳男從104年7月起，在桃園市龜山區穩懋半導體公司任職助理工程師，負責半導體設備蒸鍍機維護保養及補充機台金線原料等業務，覬覦生產線上使用的黃金純度99.9999%的工業用金線，陳男從去年3月到7月底，多次利用趁輪班進入無塵室檢查機台金線捲軸的機會，持尖嘴鉗、斜口鉗竊取金線，為避免被發現每次僅偷走7到8公分，得手後藏匿在衣物中夾帶離開工廠，估計行竊78次、金線長度超過500公分。

起訴指出，陳男得手後透過網路，分次尋找不同買家銷贓，變賣所得總計約300萬元，穩懋公司人員發現機台金線耗量異常，經調閱監視器畫面發現陳男在操作機台時的異常舉動，比對金線耗量統計資料後報案處理；陳男坦承行竊且將金線變賣，得手的現金已花用殆盡。