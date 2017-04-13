不滿直播片被分享看笑話 男子涉嫌恐嚇高中生

2017-04-13 18:24

〔記者廖雪茹／新竹報導〕吳姓男子臉書開直播口出惡言，發洩情緒，影片被分享到YOUTUBE，吳男懷疑是新竹一名高中生分享，害他被網友恥笑，打電話到學校嗆聲要「請黑社會去找你、砍你」，把高中生嚇壞了；警方今天循線找到吳男，吳坦承只是一時氣憤嚇嚇高中生，但仍被警方依恐嚇罪嫌函送法辦。

警方調查，25歲吳姓男子因心情不好，在自己的臉書上開直播罵三字經，影片被人分享到YOUTUBE，引起網友熱議；吳男懷疑是一名高中生按讚並分享，10日開始又在臉書開直播，不斷點名高中生的名字、就讀學校和班級，痛罵高中生分享他的影片，害他被人看笑話，要求高中生馬上下架，還說「我認識很多流氓，我要請人去找你」、「我等一下就衝到學校去砍你」等話，片長逾15分鐘。

警方表示，12日中午，吳姓男子甚至直接打電話到學校，指名找這名高中生，校方誤認男子是學生的親友，找他來接電話，吳男在電話中再次口出惡言，嚇得高中生直發抖，學校教官了解後，緊急通知家屬並帶高中生到警局報案。

警方獲報後，今天下午循線在桃園中壢找到吳姓男子。吳男向警方坦承有對高中生嗆聲，還說是朋友告訴他是這名高中生分享他的影片。

不過，雙方都說互不認識，而校方查閱高中生的手機臉書等，也未發現有分享吳男的影片，為何找上高中生，家屬和學校都一頭霧水，懷疑會不會遭人惡作劇，而惹禍上身。對此，警方還要調查。