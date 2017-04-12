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台南11歲女童 住家外鐵窗上吊亡

2017-04-12  20:59

［記者黃文瑜劉婉君／台南報導］台南市一名11歲女童，昨天晚上不明原因在住家門外的鐵窗上吊，家屬叫喚女童吃飯時發現，緊急將女童送醫，但女童到院前已無生命跡象，經急救仍回天乏術。由於現場並未留下遺書，死因仍待釐清。

警方調查，昨天晚上女童的家人原在屋內叫喚女童吃晚餐，但因一直沒有獲得回應，到屋外查看時，才赫然發現女童竟在家門外離地約150公分的鐵窗上吊，嚇得趕緊將女童抱起送醫，但救護人員發現女童唇發紫、無呼吸心跳，到院前已無生命跡象，急救後仍宣告不治。

警方初步調查，女童疑因被唸或其他原因想不開，事發當時僅離開家人視線10多分鐘，卻發生憾事，家長情緒激動，相當自責。

台南市教育局表示，女童平時並無異狀，校方獲報後即協助家長處理後續相關事宜，今天上午也召開緊急會議，並進行珍愛生命教育宣導，針對女童班上同學及全校學生進行心理輔導。

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  • 台南市一名11歲女童，昨天晚上不明原因在住家門外的鐵窗上吊。示意圖與新聞無關。（資料照，記者王冠仁攝）

    台南市一名11歲女童，昨天晚上不明原因在住家門外的鐵窗上吊。示意圖與新聞無關。（資料照，記者王冠仁攝）

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