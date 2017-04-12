司改會議》再次質疑會議定位 林鈺雄開炮喊退

2017-04-12 15:10

［記者黃欣柏／台北報導］司改國是會議第三分組稍早結束討論，先前就曾多次開砲的與會委員、台灣大學教授林鈺雄，今會後再度公開質疑司改國是會議的定位問題，他並強調，若是會議定位始終無法確定，他個人打算不再繼續參與。

林鈺雄指出，司改國是會議的議題很多，許多委員都已經超能、超限，但這個會議的定位為何，其結論到底是建議性質還是確定的政策走向，都必須要先釐清。目前大部分決議都是建立在司法院或法務部提案的建議上，但以法務部而言，這幾個月就處理了近70個報告案，顯然會有思慮不周的狀況，如果未來政策真的照這樣子走，「我覺得是荒唐」。

林鈺雄強調，目前委員間對於會議的性質都有很多不同見解，有人認為會議決議就應該要對國會、執政黨有拘束效力，但他認為這可能會紊亂憲政體制，讓司改會議變成凌駕國會的太上皇機構，未來除非會議能夠明確地定位成諮詢性質，否則他個人將打算退席。

對於林的說法，分組召集人瞿海源隨後受訪指出，司改國是會議的定位，相信總統會有其考量，他過去也曾提醒總統要有整體政策規劃。至於此次國是會議的決議是否是鐵定政策，他認為有些是、有些不是，例如有些決議是院部可以自己做的，或是1999年的全國司改會議就通過的，就可以直接來做。

除此之外，有些決議確實還需要細部規劃，甚至未來也可能因為現實條件而無法執行，主管單位就必須要完整說明無法施行的原因，各種狀況都有可能。總歸來說，此次會議不可能是一個沒有進展的「大拜拜」，但不是每個案子都一定要推動，都還得做進一步的考量。