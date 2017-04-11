抗議台東新港區漁會吸血 漁民吶喊還錢

2017-04-11 11:54

［記者張存薇／台東報導］台東縣新港區漁會部分會員因提高漁保投保薪資額度，遭法院判刑定讞，會員不滿漁會超收款項，責任卻全推給漁民，今天到漁會信用部前拉白布條抗議。

抗議發起人楊瑞華說，漁民並不是吃飽太閒，而是被壓榨這麼多年，當初漁會要漁民投保，一年多繳8700多元，至少都繳了3年，最多甚至有5、6年，現在漁民被判刑定讞，多繳的錢至少應該還給漁民，此外，漁會會員費全國最高，也應該調降。

新港區漁會總幹事蔡富榮說明，「漁民自動報繳」制度是前總幹事在民國86年立下，未經代表大會通過，所以不合法，在民國100年間被勞保局送地檢署偵查，包括漁會也被追繳罰款100多萬元，承辦人員被判緩刑，漁會已概括承受、付出慘痛代價，且收取的費用幾乎都用於漁民服務，漁民應該向始作俑者抗議，而不是找漁會。

至於漁會會員費部分，每年初依投保額度收取3000、5000元，經查實際出海作業超過90天者，年底就會退還2500、4500元，蔡富榮說，部分代表反映後，已計畫明年改成8月收費，10月開始清查後就退費。