阿嬤在五楊高架散步走了1公里多 紅斑馬火速救援

阿嬤五楊高架散步走了1公里多，紅斑馬火速救援。（記者李容萍翻攝）

2017-04-10 14:25

〔記者李容萍／桃園報導〕家住桃園市中壢區76歲的張姓阿嬤，誤闖五楊高架，國道公路警察局第一公路警察大隊3日下午4時獲報，在國道1號五楊高架北向57公里中壢路段有行人走在內側路肩，立即調派線上巡邏車前往查看，巡邏車於10分鐘內迅速抵達，發現阿嬤就走在五楊高架的內側路肩，身旁車輛呼嘯而過相當危險，員警馬上下車攔阻，並立即管制車道把阿嬤帶上警車。

國道員警今天發布這件案例，經追查阿嬤應該是從內壢交流道走上來，逆向走在外側路肩，到了中壢轉接道再沿著內側走上五楊高架道，約走了1公里多，由於阿嬤疑似失智，無法說出姓名也不記得家裡電話，神情緊張口中念念有詞，經員警載回駐地休息，提供熱茶及麵包讓阿嬤暖暖身體，再透過警用電腦人臉辨識系統查出阿嬤的身分，通知阿嬤的媳婦前來接人。

阿嬤的媳婦告訴員警，婆婆年事已高，有些失智的現象，平常會出去散步，不知道什麼時候出去的，接到國道警方通知，才知道婆婆獨自走上高速公路這麼危險的地方；員警除播放當時行車影，也提醒她注意婆婆的去向，以免發生危險。