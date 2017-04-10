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臉書PO文罵人「死人妖」 男子涉公然侮辱罪起訴

2017-04-10  13:21

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕隨意辱罵他人「人妖」，可是不禮貌、不尊重的事，桃園市43歲蔡姓男子因此被依公然侮辱罪嫌起訴。

起訴指出，蔡男與鄭姓男子因故發生爭執，105年11月2日下午在臉書上指名道姓PO文「死人妖鄭XX、死人妖、變態怪物、不受歡迎」等文字，並在留言旁張貼鄭男照片，鄭男發現後蒐證控告蔡男；蔡男辯稱，他是被鄭男設計及性騷擾，讓他感到非常痛苦，一氣之下才會在臉書上PO文留言。

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  • 蔡男臉書辱罵他人「死人妖」，桃檢依公然侮辱罪起訴。（記者鄭淑婷攝）

    蔡男臉書辱罵他人「死人妖」，桃檢依公然侮辱罪起訴。（記者鄭淑婷攝）

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