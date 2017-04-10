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終審法官政治任命？最高法院院長：恐影響司法獨立

2017-04-10  09:10

〔記者項程鎮／台北報導〕全國司法改革國是會議上午召開第二組第四次會議，將討論司法政策歸屬權、司法院行政一元化和終審法院裁併等問題，其中較受矚目議題之一為終審法院裁併案，司法院已定調終審法院將縮編，且終審法官考慮由政治任命方式產生，最高法院院長鄭玉山反對政治任命，擔心可能影響司法獨立。

根據司法院規劃，未來終審法院法官將為減為20到24人，其中最高法院法官縮至15到17人，最高行政法院法官減為5到7人，以改變目前終審法官人數過多、下級審法官人力不足問題，達到金字塔形訴訟制度目標，以符合大法官關會議釋字第530號解釋意旨。

鄭玉山表示，他贊成最高法院、最高行政法院和公務員懲戒委員會等三所終審法院，一起降低法官員額到20人，但推動金字塔形訴訟制度的成敗不是組織、而是先行的訴訟程序能否改革成功，此外，如最高法院法官任命方式和現行大法官一樣，都需經由總統提名和立法院同意，雖具有民意基礎，但難免有政治任命或酬庸性質，不免涉及政治爭議，影響司法獨立。

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  • 最高法院院長鄭玉山。（資料照）

    最高法院院長鄭玉山。（資料照）

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