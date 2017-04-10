終審法官政治任命？最高法院院長：恐影響司法獨立
2017-04-10 09:10
〔記者項程鎮／台北報導〕全國司法改革國是會議上午召開第二組第四次會議，將討論司法政策歸屬權、司法院行政一元化和終審法院裁併等問題，其中較受矚目議題之一為終審法院裁併案，司法院已定調終審法院將縮編，且終審法官考慮由政治任命方式產生，最高法院院長鄭玉山反對政治任命，擔心可能影響司法獨立。
根據司法院規劃，未來終審法院法官將為減為20到24人，其中最高法院法官縮至15到17人，最高行政法院法官減為5到7人，以改變目前終審法官人數過多、下級審法官人力不足問題，達到金字塔形訴訟制度目標，以符合大法官關會議釋字第530號解釋意旨。
鄭玉山表示，他贊成最高法院、最高行政法院和公務員懲戒委員會等三所終審法院，一起降低法官員額到20人，但推動金字塔形訴訟制度的成敗不是組織、而是先行的訴訟程序能否改革成功，此外，如最高法院法官任命方式和現行大法官一樣，都需經由總統提名和立法院同意，雖具有民意基礎，但難免有政治任命或酬庸性質，不免涉及政治爭議，影響司法獨立。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 眼鏡蛇泡酒一個月後「復活」 咬死人
- 準備剷除北韓核武 美國務卿：中國同意
- 立委將提案 卸任正副總統禮遇金砍剩8萬
- 《TAIPEI TIMES 焦點》MOFA welcomes Washington’s adherence to TRA
- 老蕭30而立 神祕大禮是...
- 集英社慶百歲 太平歌樂大會親
- 財神爺生日 4000人擲筊博金牌
- 川習會後展望》學者：華府將台美關係、美中關係脫鉤
- 登36層刀梯 2名9歲童晉升法師
- 埃及兩基督教教堂驚爆 已釀43死119傷
- 民調：林佳龍滿意度高 大勝藍營3戰將
- 世界球后戴資穎「新南向」 星馬印皆主場
- 散步到一半海邊昏睡 女全身爬滿數千隻螞蟻
- IS趕盡殺絕 埃及科普特人宿命
- 【愛讀書】 《未果的差事》
- 焦點評論》川習會後的務實考驗
- 基隆吉隆有線電視 今起分區關類比訊號
- 《玩很大》遭爆搭機遲到還飆罵 吳宗憲斥不實喊肉搜
- 資本額未達500萬小劇團邀國外編導 將彈性放寬
- 大膽！張學友被叫劉德華 歌神反應好驚人
- 郭阜林開轟秘訣竟是…瞄準月亮
- 席琳娜黑色性愛趴玩多P 色情網站造假
- 烏日九德區段徵收 抵價地比例維持50%
- 美國航母來了！北韓平壤街頭辦舞會、馬拉松照跑
- 台股開盤上漲6.92點 報9880.29點
- KD復出第1球就灌 勇士14連勝
- 〈愛瘋迷〉聰明女人 切忌裝瞎
- 所得申報差很大 男是女性1.58倍
- 一週證券行情表、一週櫃檯行情表
- 猴硐～雙溪宜蘭線拉直加速 本月完成研究
- 吳綺莉裝病 偷偷探望小龍女
- 〈戀愛絮語〉相許
- 家產不落外姓 男受贈財產占61％
- 聲樂界林志玲被指整形？雙胞胎妹妹也懷疑
- 新光金將改選情勢詭譎 外資圍攻大買50萬張
- 人生如果可以重來 李麗華仍會接受倪敏然
- 社論》談笑間，不戰而屈中國之兵！
- 大同智慧電表搶單 立委批台電包庇
- 川普令幕僚獻策 籌劃剷除北韓核武威脅
- 代言「帶衰」世大運 柯P摔出逆轉勝
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：終審法官政治任命？最高法院院長：恐影響司法獨立
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分