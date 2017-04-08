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誇張！工廠二氧化氮外洩 橘黃色氣體綿延2公里

2017-04-08  17:01

［記者謝武雄／桃園報導］桃園觀音工業區泓泰環保科技公司，今天午1點左右，室外儲槽剝錫廢液外洩，湧出橘黃色氣體綿延2公里遠，誇張的景象被網友拍下上傳臉書「爆料公社」，還有網友留言「我們國家自己化武自己，狂」、「想毒死誰啊...誇張」，所幸下午2點左右就將災情控制，無人員受傷。

環保局環境稽查科長林立昌表示，外洩的氣體是二氧化氮，如果吸入過濃的氣體對呼吸道會造成傷害，因此，外洩到戶外的氣體對人體並無傷害，反倒是作業人員，如果外洩的第一時間吸入，極可能造成傷害，所幸工廠員工並無不適反應。

消防人員於下午1點7分到達現場搶救，廠區內員工利用幫浦管線進行移槽作業，並利用玻璃纖維蓋板將儲槽頂部蓋住止洩，1點50分左右將現場洩漏情形控制，只是外洩的氣體早就飄散無蹤。

網友指出，泓泰環保科技排放橘黃色不明氣體，煙霧不僅涵蓋範圍非常廣，延綿達2公里，顏色還非常的深，即便是風吹過也無法淡化。

網友留言諷刺，「我們國家自己化武自己，狂」、「會產生橘黃色，肯定是鐵系元素被釋放」、「這顏色好可怕」、「想毒死誰啊...誇張」、「光天化日下排放，太狂了」、「現在連空氣都不能吸了嗎...」。

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  • 桃園觀音工業區某間工廠排放不明橘黃色濃煙，網友議論紛紛。（圖擷自爆料公社）

    桃園觀音工業區某間工廠排放不明橘黃色濃煙，網友議論紛紛。（圖擷自爆料公社）

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