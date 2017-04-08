誇張！工廠二氧化氮外洩 橘黃色氣體綿延2公里
2017-04-08 17:01
［記者謝武雄／桃園報導］桃園觀音工業區泓泰環保科技公司，今天午1點左右，室外儲槽剝錫廢液外洩，湧出橘黃色氣體綿延2公里遠，誇張的景象被網友拍下上傳臉書「爆料公社」，還有網友留言「我們國家自己化武自己，狂」、「想毒死誰啊...誇張」，所幸下午2點左右就將災情控制，無人員受傷。
環保局環境稽查科長林立昌表示，外洩的氣體是二氧化氮，如果吸入過濃的氣體對呼吸道會造成傷害，因此，外洩到戶外的氣體對人體並無傷害，反倒是作業人員，如果外洩的第一時間吸入，極可能造成傷害，所幸工廠員工並無不適反應。
消防人員於下午1點7分到達現場搶救，廠區內員工利用幫浦管線進行移槽作業，並利用玻璃纖維蓋板將儲槽頂部蓋住止洩，1點50分左右將現場洩漏情形控制，只是外洩的氣體早就飄散無蹤。
網友指出，泓泰環保科技排放橘黃色不明氣體，煙霧不僅涵蓋範圍非常廣，延綿達2公里，顏色還非常的深，即便是風吹過也無法淡化。
網友留言諷刺，「我們國家自己化武自己，狂」、「會產生橘黃色，肯定是鐵系元素被釋放」、「這顏色好可怕」、「想毒死誰啊...誇張」、「光天化日下排放，太狂了」、「現在連空氣都不能吸了嗎...」。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
- 20歲OL正妹上空 洋男友當她面外流照片
- 為女兒逃亡11年 80年代軍火教父屏東落網
- 北投行義路華廈火警 3名男女受傷送醫
- 台2線重機撞自小客車 2人無生命跡象
- 國3北上樹林段胖卡火燒車 車主差點葬身火窟
網友回應
熱門新聞
- MLB》陳偉殷敲安了！避免刷新大聯盟紀錄（影音）
- 敘利亞遭轟炸後慘狀！ 飛彈繞過掩體精準攻擊
- ELVA情史揭密 電力十足牽出12帥男
- 新AV女優因性慾強棄「勝利組」人生 下海任人操
- 烏來泰雅原民 爭取自治權利
- 許仁杰扮盲人 過馬路用聽的
- 農婦嚴母 教出模範警察與老師
- 自由廣場》借刀砍蔣
- 社論》川習初體驗
- MLB》首安+優質先發 陳偉殷繳生涯最棒開季（影音）
- 好市多「百億店王」在這！總部重視將再開一間
- 為宣傳世大運拚命 柯P：我最怕游泳！
- 梅花湖環湖步道 明年初完工
- 馬拉阿哥戰情室 如歐巴馬襲賓拉登翻版
- 北部空氣好爛 環保署發布紅色警示
- 自由廣場》台灣不是餐桌上的菜
- 水上半夜飄怪味 原來偷燒病死雞
- 網友為了紐西蘭總理互罵！全因他在Pizza上放這些....
- 農業二三事》翻轉產地到餐桌的新食農哲學
- MiLB》曾仁和開季7K好投 黃暐傑中繼奪勝
- 高雄新住民教育資源中心 在港和國小成立
- 埔里杷城排洪道髒 明年辦燈會先整治
- （影音）Ella9月肚幹這事 Selina驚：瘋婆子
- 被高中生肖想當舞伴 艾瑪史東親自回覆超暖心！
- 殷仔今為隊拚連勝 為己拚首安
- 作家許正平寫《摩托車戀情》 追思父喪百日
- 發射59顆飛彈要考慮多久？ 川普決策時間表曝光
- 雙龜落難困漁網 海巡助就診野放
- 孫女念三字經歡迎習近平 川普：以你們為榮
- 東山路地下道填平日又變 11日協調說明
- MLB》陳偉殷6局好投奪勝 曾文誠：今年值得期待
- NBA頂薪時代 柯瑞上看4000萬美元
- 邊會面邊射飛彈 川普晚宴後才告知習近平
- 好萊塢巨星加持 高市電影館推5部情慾電影
- 吳敦義嘉市拜票 批評蔡政府的改革
- 秀琴遲到扯謊「在路上」 對方一句話戳破謊言
- 黨魁選舉拒絕政見會 藍委勸洪出來「打交道」
- 涉行賄崔順實 三星少東面對世紀審判
- 打臉美國優先 極右支持者反彈
- 邊會習邊打敘 日媒：川普潑了中國冷水
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：誇張！工廠二氧化氮外洩 橘黃色氣體綿延2公里
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分