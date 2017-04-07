女樓友洗澡他慾火焚身 下一秒竟脫光衣、踹開門

2017-04-07 14:40

［記者鄭淑婷／桃園報導］25歲廖姓男子去年發現女樓友到公共浴室，慾火焚身竟脫光衣物、踹開門，女樓友嚇得急忙遮掩「你想幹嘛」，廖男無恥回稱「想打砲」，女樓友驚聲尖叫引來其他房客注意，女樓友跑回房間反鎖房門，廖男還假扮房東要求開門，企圖再對女樓友下手，被害女子奮力抵抗才沒讓廖男得手，桃園地院法官審結依強制性交未遂罪判處廖男2年徒刑。

廖男住在桃園市龍潭區一處3樓出租套房，去年7月4日晚間他見女樓友到公共浴室洗澡，隨即脫光衣物、踹開浴室門企圖對女樓友不軌，樓下房客聽到尖叫聲上樓察看，廖男才穿上褲子罷手回到房間，之後又假扮房東要求女樓友開門想二度胡來，女樓友拚命反抗掙脫。

廖男出庭時辯稱，他當時吸了強力膠、思緒錯亂，對事發過程記不太清楚了，不過，法官傳喚相關證人出庭，廖男被制止時就離開，之後又假裝房東要女樓友開門，事發當時思緒應該很清楚，他的供詞不足採信，審結判處他2年徒刑。