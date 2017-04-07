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控前男友偷拍裸照恐嚇 不知時地告不成

2017-04-07  14:29

［記者鄭淑婷／桃園報導］桃園市吳姓女子指控38歲陳姓前男友，分手前傳了張她的裸照恫嚇「妳認為那些照片不會外流？要讓大家知道妳的真面目，別逼我也做絕了」，陳男矢口否認偷拍，堅稱照片是別人傳給他的，他只是傳給吳女質問罷了，加上照片無法確認是在何時、何地所拍，無法證明有妨害秘密、恐嚇之嫌，桃園地檢署檢察官偵結予以陳男不起訴處分。

吳女指控，提出分手引發陳男不滿，陳男傳來她沐浴後的裸體照並恐嚇要外流，照片應是104年5月30日兩人入住台南市某摩鐵時偷拍，她依稀記得曾看到陳男拿起手機。

陳男矢口否認偷拍、恐嚇，供稱照片是不明人士透過臉書轉給他後就刪除帳號，他將照片傳給吳女是想質問發生何事，外流等說詞指的是「難以保證傳給他的人不會外流」，並不是他要外流出去。

檢方將照片背景截圖，委請台南警方到吳女指稱的摩鐵比對，照片背景與摩鐵房間不太吻合，連摩鐵員工都無法確認，陳男也未有刷卡入住紀錄，陳男傳給吳女的簡訊上下文，確實無法證明有恐嚇外流之意，偵結予以不起訴處分。

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  • 吳女指控前男友偷拍，不知時、地告不成，桃檢予以不起訴處分。（記者鄭淑婷攝）

    吳女指控前男友偷拍，不知時、地告不成，桃檢予以不起訴處分。（記者鄭淑婷攝）

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