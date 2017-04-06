失智老婦想看醫師 卻迷路在便利商店發脾氣
2017-04-06 12:58
〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市失智彭姓老婦，上午離家迷路，在新屋區中山東路的便利商店徘徊，警方獲報前往協助時，他不斷哭訴：「公車載我來這裡幹嘛啊？」警方不斷安撫老婦情緒，並查出她家住觀音區，趕忙聯絡她的家人前來帶她返家。
楊梅警分局埔頂派出所副所長陳水松獲報後，趕往便利商店協助老婦，他說，他抵達便利商店時，店員一臉無助地聽著老婦嘮叨，因為店員幫不上忙，老婦顯得有點生氣。
陳水松不斷勸慰老婦，老婦的情緒才漸漸平穩，並說出她是搭公車想要前往附近一處診所，他帶著老婦前往診所，問出老婦的姓名、住址後，趕忙聯絡她的家人，前來診所帶她返家。
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