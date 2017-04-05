交往第5天性侵高中女 色男強拍裸照逼交往

2017-04-05 15:43

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市潘姓男子與就讀高中的女學生小芳交往，交往前4天頗愉快，小芳還把租屋處鑰匙交給潘男，不料，第5天潘男卻把小芳載到台中市郊區性侵害兩次，還異想天開強拍裸照，威脅小芳與他繼續約會，小芳假裝同意交往，獲釋後立即報警，潘男辯稱他與小芳交往愉快，「錯認兩人有發生性關係的可能」，台中高分院認為他「手段低劣至極」，依強制性交等罪判處徒刑6年10月，可上訴。

判決書指出，就讀高中二年級的小芳（化名），是潘男「朋友的前女朋友」，潘男透過朋友取得小芳臉書帳戶，得知小芳與男友分手之後，他於2015年12月1日，透過臉書與小芳交往，前4天頗愉快，小芳還把租屋處鑰匙交給潘男，並於打工下班之後，由潘男載回租屋處。

同年月4日深夜，潘男載小芳返回租屋處，卻於翌日（5日）凌晨2時，把小芳載到台中市郊區性侵害，小芳抵抗時，他還威脅「要叫綽號小黑的人打妳」，性侵害得逞後，潘男又把小芳載到另一偏僻處，不到1小時，兩度性侵害得逞。

潘男異想天開，在車內要求小芳與他交往，雙方繼續約會出遊，他還恐嚇說，「必須拍攝裸照當作保證，否則不要回家」，小芳迫於無奈，只好同意當女友，並拉起上衣給他拍照，脫身後透過朋友報案。

台中地院一審依對未成年少女強制性交罪、拍攝猥褻行為之電子訊號罪，將潘男判處徒刑7年4月，潘男不服上訴二審。

潘男說，小芳把租屋處鑰匙交給他，打工下班後，由他載回租屋處，這些行為讓他誤認「兩人有發生性關係的可能」，至於強拍裸照威脅交往，他並不否認，但他宣稱沒有散布裸照，只是希望兩人能繼續見面，請求輕判。

台中高分院二審不接受潘男的辯詞，並認為他「犯罪手段低劣至極」，不過，考量他已賠償小芳，二審酌予減輕，判處徒刑6年10月，可再上訴。