台南大港社區接待82名外籍生 感受台灣風情
2017-04-04 12:06
〔記者林曉雲／台北報導〕為使境外學生深入了解我國社區文化，親身體驗全國特色社區與當地故事，教育部推動「友善台灣─境外學生接待家庭專案計畫」，今年3月與台南市大港社區合辦，來自全國18所大專校院的越南、印尼、泰國、馬來西亞、波蘭、納米比亞等國家共82名外國學生，在33戶接待家庭的帶領下，親自走入大港社區，深入感受當地的民俗風情。
教育部國際司科長劉素妙表示，台南市大港社區早年曾受登革熱疫情所苦，社區居民以栽植香草驅蚊解決疫情，進而讓大港社區發展出獨特的香草經濟，社區相當重視文化傳承，更設立塭寮文物館及童玩館。
社區的塭寮文物館內，擺放數十種早期古文物，從阿嬤的嫁妝、捕魚工具、到煮飯器具等各式稀奇的文物；童玩館包括竹蜻蜓、打彈珠、踢毽子到踩高蹺等，大港社區舉辦了一場跨國「同心協力」遊戲比賽，多人一組套上兩塊木板上連著的鞋子，必須同腳向前移動，哨聲響起後大家拼命衝往終點線，學生們腳步不一，個個東倒西歪，場面十分逗趣。
外籍生也近距離欣賞、認識各種形態與香味的香草植物，如迷迭香、芳香萬壽菊、薰衣草等，藉由嗅覺體驗，放鬆身心，大港社區並準備具有淨化除穢意義的艾草皂DIY，透過不同模型，讓外國學子們製作獨一無二的純天然艾草皂，除了防蚊外，艾草具有保平安的涵義，是可隨身攜帶多功能的平安符。
劉素妙科長表示，自民國99年成立至今，目前已有28所學校加入此接待家庭計畫，3418戶接待家庭完成培訓及認證，共有來自83國的3209位境外學生獲得媒合，並參與接待家庭的活動。歡迎有興趣參與國際交流的民眾，一同打開家門，讓世界走進來，計畫網站：http://hostfamily.org.tw。
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