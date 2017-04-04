老闆做人太失敗？！男縱火燒車稱「有個聲音要我這樣做」

2017-04-04 11:13

［記者鄭淑婷／桃園報導］楊姓男子開白牌計程車維生，104年間他將小型瓦斯桶，放在李姓男子車子後方引火燒光，他被逮時聲稱，他為了生計去開白牌計程車，但車行老闆常常壓榨他，燒毀的那輛車跟老闆的車型很像，當時一直有個聲音要他燒車，他就像夢遊、被控制一樣去做了，法院調閱楊男就醫紀錄，他有思覺失調症病史，審結依公共危險罪判處他1年6月徒刑。

判決指出，楊男104年11月25日凌晨2點多，開車行經桃園市中壢區一處空地，見李男車子停在該處，他遂搬了1桶小瓦斯桶，放在李男車後並點火引燃，導致李男車輛被燒毀，險些波及鄰近車輛；警方循線逮到楊男，他聲稱，車行老闆常壓榨他，還恐嚇要對他提告，當時他經過空地看到一輛與老闆車型很像的車，腦子裡有個聲音要他燒車。