| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

墾丁明星級牛港鰺「阿牛」 被違法釣客害死了

後壁湖潛水區有尾受歡迎的牛港鰺。（記者蔡宗憲翻攝）

2017-04-02  01:00

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕殺雞取卵？墾丁後壁湖潛水區最受潛水客歡迎的一尾牛港鰺（俗稱大牛、瓜仔），上月30日被釣客在後壁湖漁港內違法垂釣拉起慘死，畫面還被上傳網路，痛失海底觀光瑰寶的潛水界氣憤填膺，大嘆「台灣海洋總是殺雞取卵！」屏縣府海洋所強調後壁湖港內未開放垂釣，將循線開罰。

「海洋明星掛掉了！好心痛啊！」資深潛水教練老吳說，這尾牛港鰺因特別親人被大家膩稱「阿牛」，這2年參觀人次粗估超過10萬人，以體驗潛水的價格估算，至少損失2500萬以上的海底觀光產值，上岸卻頂多賣個幾萬元，實在令人遺憾。

當地潛水愛好者小李說，牛港鰺不稀有，但這尾「阿牛」在這裡生活超過兩年半，從50公分長大30幾公斤，長達150公分以上，雖然不是保育類，卻已經跟潛水客們熟悉，非常容易近距離接觸，想不到「太親人卻慘死人類手上。」

墾管處後壁湖管理站表示，目前雖然屬於禁漁期，但墾管處僅管理遊艇港及港外海域部分，漁港內屬於屏縣府及海巡署管轄，將通報所屬機關開罰。

「後壁湖漁港並沒有開放垂釣！」屏東縣海洋及漁業事務管理所所長吳憲昌指出，漁港內垂釣需指定區域訂定相關措施，公告開放民眾垂釣，後壁湖目前沒有公告開放區域。

吳憲昌說，釣起牛港鰺事件，違反《漁港法》第十八條第一項第四款，可處行為人新臺幣三萬元以上十五萬元以下罰鍰，將與海巡單位追查並循線開罰，希望釣客不要違法垂釣。

牛港鰺又叫浪人鰺，是大型的鰺科魚類，最大可長到1.6米。由於其有很強的游泳能力和爆發力，就像公牛一樣有力，漁民因此稱之為「牛公瓜仔」，是釣客心目中的「夢幻釣品」，主要是大型牛港鰺的泳速、爆發力、耐力都很足夠，搏鬥的過程，充滿了拉力競爭的快感。

廣告
  • 後壁湖潛水區有尾受歡迎的牛港鰺，遭港內違法釣客釣起死亡。（記者蔡宗憲翻攝）

    後壁湖潛水區有尾受歡迎的牛港鰺，遭港內違法釣客釣起死亡。（記者蔡宗憲翻攝）

  • 釣客在後壁湖漁港內違法垂釣，畫面還上傳到網路。（記者蔡宗憲翻攝）

    釣客在後壁湖漁港內違法垂釣，畫面還上傳到網路。（記者蔡宗憲翻攝）

  • 違法釣客享受了釣大魚的快感，卻害死了後壁湖潛水區最受歡迎的明星級牛港鰺。（記者蔡宗憲翻攝）

    違法釣客享受了釣大魚的快感，卻害死了後壁湖潛水區最受歡迎的明星級牛港鰺。（記者蔡宗憲翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 保育 牛港鰺 違規垂釣
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
暖身✧韓國人參雞湯
英式✧水果磅蛋糕
國民美食✧筒仔米糕
去血水不能用熱水？
轉寄

標題：墾丁明星級牛港鰺「阿牛」 被違法釣客害死了


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月2日‧星期日‧丁酉年三月初六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.