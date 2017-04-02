墾丁明星級牛港鰺「阿牛」 被違法釣客害死了
後壁湖潛水區有尾受歡迎的牛港鰺。（記者蔡宗憲翻攝）
〔記者蔡宗憲／屏東報導〕殺雞取卵？墾丁後壁湖潛水區最受潛水客歡迎的一尾牛港鰺（俗稱大牛、瓜仔），上月30日被釣客在後壁湖漁港內違法垂釣拉起慘死，畫面還被上傳網路，痛失海底觀光瑰寶的潛水界氣憤填膺，大嘆「台灣海洋總是殺雞取卵！」屏縣府海洋所強調後壁湖港內未開放垂釣，將循線開罰。
「海洋明星掛掉了！好心痛啊！」資深潛水教練老吳說，這尾牛港鰺因特別親人被大家膩稱「阿牛」，這2年參觀人次粗估超過10萬人，以體驗潛水的價格估算，至少損失2500萬以上的海底觀光產值，上岸卻頂多賣個幾萬元，實在令人遺憾。
當地潛水愛好者小李說，牛港鰺不稀有，但這尾「阿牛」在這裡生活超過兩年半，從50公分長大30幾公斤，長達150公分以上，雖然不是保育類，卻已經跟潛水客們熟悉，非常容易近距離接觸，想不到「太親人卻慘死人類手上。」
墾管處後壁湖管理站表示，目前雖然屬於禁漁期，但墾管處僅管理遊艇港及港外海域部分，漁港內屬於屏縣府及海巡署管轄，將通報所屬機關開罰。
「後壁湖漁港並沒有開放垂釣！」屏東縣海洋及漁業事務管理所所長吳憲昌指出，漁港內垂釣需指定區域訂定相關措施，公告開放民眾垂釣，後壁湖目前沒有公告開放區域。
吳憲昌說，釣起牛港鰺事件，違反《漁港法》第十八條第一項第四款，可處行為人新臺幣三萬元以上十五萬元以下罰鍰，將與海巡單位追查並循線開罰，希望釣客不要違法垂釣。
牛港鰺又叫浪人鰺，是大型的鰺科魚類，最大可長到1.6米。由於其有很強的游泳能力和爆發力，就像公牛一樣有力，漁民因此稱之為「牛公瓜仔」，是釣客心目中的「夢幻釣品」，主要是大型牛港鰺的泳速、爆發力、耐力都很足夠，搏鬥的過程，充滿了拉力競爭的快感。
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標題：墾丁明星級牛港鰺「阿牛」 被違法釣客害死了
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