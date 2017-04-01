春吶前夕 警查獲市價4億500多公斤K毒

2017-04-01 11:17

〔記者邱俊福／台北報導〕每年「春天吶喊」音樂嘉年華活動前夕，屢有不法毒梟藉由活動盛事販售毒品助興，染指危害青少年身心健康，刑事局偵一大隊經長期蒐證與監控後，在桃園市新屋區石牌嶺查獲市價4億多的500多公斤K毒，內政部長葉俊榮今天則出席破案記者會，慰勉有功人員。

葉俊榮表示，反毒為非常重要的政策，必須秉持「向上溯源、向下刨根」的原則，掌握供應鏈，加以斷源，避免毒品流入市面，除肯定警方的努力，也呼籲能警民合作，淨化社會治安。

刑事局表示，各外勤大隊、毒品查緝中心透過毒品資料庫大數據分析，鎖定有毒品運輸的毒販，透過偵監方式進行蒐證，查知國內地區某大盤毒梟企圖於春吶活動前運送大批毒品分裝販售，以圖大撈一筆。

經蒐證後，報請桃園地檢署檢察官指揮偵辦，並邀集基隆市警局、桃園市警局及海巡署海岸巡防總局台北機動查緝隊等單位共組專案小組偵辦。

經數日跟監、蒐證，昨天下午3時許，專案小組於桃園市新屋區石牌嶺鎖定毒犯正在搬運、分裝載運，即時趁其等下車不備之際予以逮捕。

當場於車內、民宅角落處查獲已裝箱的以茶葉包裝的K他命545包，共551公斤，以及行動電話、摻有K他命毒品的香菸與載運犯罪工具凌志廠牌等自小客3部等贓證物，逮捕毒販21歲劉致維、28歲詹逸揚、30歲劉勵煊、32歲林嘉翔、34歲吳宗憲等5人。此為刑事局成立毒緝中心以來，所查獲最大宗毒品案。

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