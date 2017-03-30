渣男LINE用女性名 正妹美容師遭性侵、搶財

朱嫌離開公寓遭路口監視器拍下。（記者徐聖倫翻攝）

2017-03-30 00:26

〔記者徐聖倫、陳薏云／台北報導〕渣男！台北市29歲朱姓男子利用LINE「佯裝女性」，大頭像未設置又取1個女性化英文名「Stephenie」，以修容為由相約美容師「瀞兒」（化名），待瀞兒赴約趁其還在驚訝怎麼客人會是男性時，立將房門反鎖並亮刀威脅性侵得逞，朱嫌這樣還不夠，甚至持刀押著瀞兒前往超商領出3000元現鈔才放他走。警方循線逮回朱嫌，一查發現他原來是個性侵慣犯，訊後將其送辦。

上個月，朱嫌利用LINE推薦好友功能隨意加了瀞兒為好友，他見瀞兒長髮披肩、眼睛大又圓，長相可人，遂與她攀談，由於瀞兒LINE的主頁有她擔任美容師的資料，朱嫌便喬裝成「姐姐」與瀞兒相談美容美髮相關話題，而20多歲的瀞兒見其雖未有大頭照，但暱稱是「Stephenie」，也不疑有他，還喜孜孜想說有客上門真不賴，也與朱嫌相談甚歡。

本月初，朱嫌至友人家聚會，而凌晨朱嫌友人臨時有事出門，留朱嫌1人在家，朱嫌心想機會來到，便LINE瀞兒，向其稱「我今天有個聚會，但是我的皮膚狀況有點差，妳可以來我家幫我做臉嗎？」雖然相約時間點有點詭異，但瀞兒未做他想，為了做生意還是赴約。

瀞兒一來到朱嫌友人住所，苦等半小時，卻等不到人來，正準備離去時，朱嫌持摺疊刀出現，瀞兒還來不及反應便被拉進屋，朱嫌刀抵瀞兒脖子說「妳不要叫，乖乖進房！」嚇傻的瀞兒只能照做，朱嫌進房後反鎖房門，1手拿著摺疊刀1手扯開瀞兒衣物，接著逞盡獸慾，瀞兒整個過程連吭都不敢吭一聲，完事後朱嫌更持刀抵著瀞兒，要其到超商領錢給她。

當天下著大雨，已經嚇壞的瀞兒沿路遭朱嫌持刀抵著腰部，根本沒心思思考如何反抗，兩人共撐一把傘到了便利超商，瀞兒領出3000元交付，朱嫌拿到錢後，喝斥瀞兒搭乘計程車離去，自己則搭乘另一台離開。瀞兒在車上哭的傷心，擔心遭朱嫌跟蹤，搭計程車繞了許久，才返回派出所報案，哭著向值班人員表示「我被強姦了！」

警方替瀞兒製作筆錄，同時調閱監視器，當日晚間就至朱嫌北市中山區住處埋伏，順利將朱嫌逮捕歸案。偵訊時，朱嫌向警胡謅稱「她（指瀞兒）是在賣的」，但警方查出，朱嫌早有相關紀錄，強拉酒店女陪侍性侵未遂，因此對朱嫌供詞存疑。訊後，警方依妨害性自主、強盜等罪嫌將朱嫌移送法辦。