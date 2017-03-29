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地下賭場藏身公寓 警扮賭客逮24人

2017-03-29  16:31

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市三重區29歲陳姓男子，為了牟取暴利，日前找了29歲曹姓、36歲蔡姓、25歲賴姓等3名友人合作，在三重區國道路一段承租公寓經營專賭「妞妞」的地下賭場，吸引不少賭客，但因深夜時分屋內噪音過大且出入複雜，附近住戶向警方投訴，三重分局獲報連日追查，前日凌晨見時機成熟前往查緝，當場逮獲20名賭客以及陳男等4人。

警方調查，該職業賭場是由陳嫌承租房屋，經營俗稱「妞妞」的撲克牌職業大賭場供不特定人聚賭，由賭客輪流作莊，每贏3000元抽頭100元，並僱用曹嫌擔任賭場發牌及清注人員，另僱用蔡、賴嫌2人負責把風工作。

三重分局日前接獲民眾報案指稱，三重區國道路一段1處公寓民宅，因凌晨時常非住戶的不明人士出入，懷疑藏有地下賭場，警方獲報派員連日蒐證，前日凌晨1時許由警員喬裝賭客上門，入內後趁著眾人專注在賭桌上，偷偷開啟內門讓其他警員進入，讓所有人猝不及防全數遭逮。

警方當場查扣賭具、賭金47萬1900元、抽頭金16萬8200元，偵訊時陳嫌承認犯行，供稱想賺外快才會開設賭場，警方訊後依賭博罪嫌將陳嫌等4人移送法辦，20名賭客則依社會秩序維護法依法裁罰。

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  • 警員扮成賭客，一舉搗破「妞妞」職業大賭場。（記者曾健銘翻攝）

    警員扮成賭客，一舉搗破「妞妞」職業大賭場。（記者曾健銘翻攝）

  • 警方查扣賭金、賭具。（記者曾健銘翻攝）

    警方查扣賭金、賭具。（記者曾健銘翻攝）

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