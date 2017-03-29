蓮花原精誇大害死人？淨水琉璃李得仕羈押禁見
2017-03-29 12:31
淨水琉璃經銷商李得仕清晨遭聲押獲准。（記者林敬倫攝）
［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣淨水琉璃睡蓮主題館，爆出販賣的蓮精產品，有廣告誇大不實的嫌疑，檢方偵查後，依照詐欺罪嫌，對經銷商李得仕聲請羈押，今天凌晨2點法院裁定羈押禁見，另外2名陳姓及申姓經銷商，也涉有詐欺罪嫌，分別以2萬元及10萬元交保。
地檢署表示，上週三經媒體報載有關睡蓮產品宣稱具癌症療效的不實廣告案，即啟動「檢警食聯合查緝平台」，由主任檢察官薛植和，檢察官陳錦雯、李頲翰指揮宜蘭縣警局刑事警察大隊，經過6天佈線蒐證，認時機成熟，於27日上午起，聯合宜蘭縣警局刑事警察大隊、宜蘭縣政府衛生局等單位，動員30餘人，兵分6路，持搜索票及傳票，前往礁溪、頭城及新北市新莊區等地區收網搜索。
事後傳喚睡蓮產品銷售集團多名成員，查扣大批睡蓮產品、帳冊、客戶資料、廣告文宣、蓮花烘乾機、蒸餾機、萃取機等證物，經漏夜偵訊後，因李得仕涉嫌詐欺罪嫌重大，且為免勾串共犯及證人，檢察官於今日凌晨2點聲請羈押禁見獲准，另外2名陳姓及申姓經銷商，也涉及詐欺罪，分別以2萬元及10萬元交保。
淨水琉璃睡蓮主題館販賣的蓮花原精，被藝人溫翠蘋指控，她罹癌妹妹聽信業者說詞，花費上百萬元購買飲用，沒想到病情惡化最終病逝，宜縣衛生局前去稽查後開單告發；縣府農業處也派員了解，認定沒有農地農用，已違反區域計畫法，開出6萬至30萬元罰單，要求限期改善，違規填土部分要恢復原狀，否則繼續開罰。
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