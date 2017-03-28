世上罕見自殺方式 鄭問生前最掛心兒離奇死
2017-03-28 11:27
台灣漫畫家鄭問（本名鄭進文）在26日因心肌梗塞辭世，享壽58歲。（鍾孟舜提供）
〔即時新聞／綜合報導〕台灣漫畫家鄭問（本名鄭進文）在26日因心肌梗塞辭世，享壽58歲，他以水墨彩畫描繪中國武俠故事，評價極高，然而2013年時，鄭問曾遇喪子之痛，他的愛子用極離奇的方式自殺身亡。
本報曾報導，2013年12月30日，鄭問的兒子鄭宇書投宿友人陳志豪位於北市萬華區住處，拉K後站著、用反手將改造90手槍頂住後腦，以左手大拇指扣板機自轟身亡。警方原先以為是他殺，但後來依據驗屍報告、血跡噴濺痕及彈道比對排除他殺可能。
此種罕見的自殺方式在台無先例，世界上也僅出現個位數案例，鄭問當時質疑驗屍報告真實性，希望能請知名鑑識專家李昌鈺重新勘驗，釐清真正死因。
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